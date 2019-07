Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de luni seara, ispita Andy și-a rasfațat preferata, pe Geanina. Acesta i-a facut o surpriza romantica și a lasat-o fara cuvinte, spre disperarea Denisei care nu iși poate stapani gelozia in fața celorlalți concurenți. Andy nu a mai vrut ca Gianina, sa-si mai petreaca timpul cu Denisa, pe care…

- Insula Iubirii, episodul 12, sezonul 5: Noua ediție a emisiunii "Insula Iubirii", sezonul 5, a scos la iveala detalii incredibile despre petrecerea de pe insula fetelor, care au avut parte de o petrecere de pomina alaturi de ispite. Insula Iubirii, episodul 12, sezonul 5: Ba mai mult, Denisa…

- Insula iubirii. Sezonul 5. Episod 10. Dupa intalnirea cu ispita Nicoleta de la Ceremonia Focului, Geanina și-a varsat amarul colegilor. Concurenta l-a umilit pe Costas, barbatul cu care a venit in Thailanda.

- Maria Ilioiu a criticat dur comportamentul lui Costas și al lui Adrian, de la „Insula Iubirii”. Amețiți de aburii alcoolului, luni, cei doi concurenți și-au adus aminte de iubitele lor, Denisa și Geanina, dar au facut totul pentru a le pune pe cele doua fete intr-o lumina extrem de proasta.

- Aurel și Adrian de la „Insula Iubirii” au luat o decizie șocanta in ediția de luni seara, 20 mai. Cei doi au renunțat la brațara de cuplu și au decis sa petreaca momente de neuitat in Thailanda, alaturi de ispitele care au reușit sa ii cucereasca, in doar cateva ore de la venirea pe insula. Urmarile…

- Insula Iubirii, episodul 1, sezonul 5, 22 aprilie 2019. Noul sezon Insula Iubirii, cel de-al cincilea, a debutat in forța, luni, 22 aprilie! Imediat ce a ajuns la aeroport, cuplul neașteptat in noua aventura din Thailanda, format de Aurel și Diana, a devenit ținta unor ironii și jigniri din partea…