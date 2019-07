Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu nu s-a imbunatatit deloc, spre dezamagirea tuturor romanilor. Medicii incearca imposibilul pentru a-l face bine pe artist in timp ce sotia sa refuza deconectarea acestuia de la aparate. La jumatatea lunii mai, Mihai Constantinescu a ajuns de urgenta…

- Starea de sanatate a lui Rica Raducanu evolueaza favorabil și primește tratament cu antibiotice dupa ce a fost operat de adenom de prostata la Spitalul Colentina din Capitala, medicii urmand sa-l externeze la inceputul saptamanii viitoare. Fostul portar al naționalei Romaniei și-a pastrat umorul.„Domnul…

- Oana Roman a postat un nou mesaj pe contul de socializare, la cateva ore dupa ce mama ei a fost internata de urgența in spital. Mioara Roman s-a simțit rau, așa ca fiica ei a chemat salvarea, iar medicii au decis transportarea ei la spital. Oana Roman a anunțat, prin intermediul unei postari pe Instagram,…

- Binecunoscuta cantareața de muzica de petrecere Cornelia Catanga a slabit spectaculos in ultima perioada de timp. Vedeta a explicat cum a dat jos kilogramele. Cornelia Catanga a dat jos peste 20 de kilograme și afișeaza o silueta de invidiat. Artista a explicat ca a slabit nu neaparat grație unui regim,…

