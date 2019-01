Corina Cretu: Nicaieri nu am fost atacata ca aici. Nu este vina mea ca s-au schimbat cinci prim-ministri

Comisarul european Corina Cretu a declarat vineri ca nicaieri nu a fost "atacata" ca in Romania pentru ca a spus "niste lucruri", adaugand ca nu este vina ei ca s-au schimbat cinci prim-ministri.



"Eu cred ca faptul ca se apropie alegerile a facut ca dialogul dintre mine si autoritati (din Romania - n.r.) sa fie mult prea politizat si eu mi-am propus sa vorbesc de ceea ce fac eu si de ceea ce am facut si sa asigur in primul rand ca nu fac nimic altceva decat sa ajut Romania, sa fiu constructiva.



Sigur ca atunci cand vorbesc de riscuri, acest lucru intra in portofoliul meu si…