Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila si unul dintrre apropiatii lui Liviu Drganea, a lansat o serie de acuzatii, duminica seara, la Antena 3: Dacian Ciolos este omul miliardarului George Soros, comisarul european Corina Cretu minte prin omisiune, Romania nu are autostrazi din cauza…

- "Ati vazut cu Facebook... Ce interese ar avea Facebook sa il acuze pe Soros ca a vrut sa scada valoarea actiunilor? Soros joaca pe actiuni, el vede Romania ca pe o firma. Sunt sigur ca Ciolos e omul lui Soros. Sa ma dea in judecata", a declarat Darius Valcov. In ceea ce o priveste pe Corina…

- Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, a lansat, intr-un interviu la Antena 3, o serie de atacuri la adresa comisarului european Corina Crețu, a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuzand, totodata, Bruxelles-ul ca adopta un dublu standard cand vine vorba despre Romania.…

- Darius Valcov, consilier al premierului privind problemele economice, susține ca omul de afaceri George Soros este ”papușarul” fostului premier Dacian Cioloș,Vacov a facut referire la interese economice pe care le-ar avea George Soros in Romania, mentionand ca acesta vede tara noastra ca pe…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, explica ca banii de la UE nu ajung pentru proiectele din Romania și oricum este mai ieftin sa construiești spitale in parteneriat public privat, decat pe fonduri europene. Comisarul european, Corina Crețu, vine cu o replica pentru Valcov și ii…

- Comisarul european, Corina Crețu, a criticat Guvernul pentru ca in loc sa acceseze fondurile europene prefera sa mearga pe parteneriat public-privat. Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, susține ca fondurile europene sunt insuficiente pentru construcția spitalelor din Romania,…

- Unul din secretele succesului PSD tine nu doar de natura populista a programului sau, ci si de interventiile directe in economie, in viata sociala, in educatie, dar mai ales in sistemul juridic. Fara sa fie atacat din aceasta directie de catre opozitie, guvernul devenit tot mai pregnant pesedist, in…

- In contextul in care analiza discursul premierului Viorica Dancila de la Bruxelles, europarlamentarul PSD a ținut sa sublinieze faptul ca Frans Timmermans, un critic dur la adresa guvernului Romaniei, a atras atenția asupra ingerințelor serviciilor in justiție. „, In intervenția sa, prim-vicepreședintele…