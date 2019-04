Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat vineri ca spera ca liderul nord-coreean Kim Jong-un se va folosi de o sedinta a parlamentului tarii sa afirme in public ca Phenianul ar trebui sa renunte la arsenalul sau nuclear, scrie Reuters, potrivit news.ro.Joi va avea loc prima intrunire…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump au agreat in cadrul celui de-al doilea summit de la Hanoi sa continue dialogul privind denuclearizarea si imbunatatirea relatiilor bilaterale, informeaza vineri agentia de presa oficiala de la Phenian KCNA, citata de AFP si dpa.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat, joi, ca este dispus sa renunte la arsenalul sau nuclear si ca nu ar participa la un al doilea summit cu presedintele american, Donald Trump, daca nu ar fi asa. Kim Jong-un si Trump au inceput a doua zi de discutii joi, in capitala vietnameza Hanoi,…

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un au inceput discuțiile bilaterale oficiale, in spatele ușilor inchise, in a doua zi a summitului din Vietnam, care a inceput cu o scurta conferința de presa, conform BBC, scrie Mediafax.Conferința de presa a fost deschisa…

- ANUNȚ DE PRESA Anunț de presa privind incheierea activitaților in proiectul ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA S.C. AMARITRANS S.R.L. Cod SMIS 107943 Data 28.02.2019 S.C. AMARITRANS S.R.L. a semnat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, in calitate de Autoritate de Management,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a vizitat ambasada tarii sale din Hanoi marti, aceasta fiind prima sa iesire in vizita pe care o efectueaza in Vietnam, unde se afla pentru summit-ul cu presedintele american Donald Trump, scrie Reuters, potrivit News.ro.Citește și: Tot mai puțini maghiari.…

- Donald Trump intenționeaza sa aiba o a doua intalnire cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, in Vietnam, in zilele de 27-28 februarie - anunțul a fost facut de președintele american in discursul sau despre Starea Natiunii.

- Conferinta de presa sustinuta de domnul Ioan Lazar a avut ecou in toata masmedia romaneasca.! Iata cum prestigiosul site „Stiri pe surse”: preia informatia: Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in opinia sa, in competitia pentru prezidentiale, „candidatul…