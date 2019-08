Copil de doi ani în stare critică: un dulap mare din casă s-a prăbuşit peste el Un copil in varsta de doi ani din comuna ieseana Dagata se afla in stare grava la spital dupa ce a fost strivit de un dulap. Copilul ar fi tras de un sertar, iar dulapul s-ar fi prabusit cu totul peste el. La fata locului a fost trimis un elicopter SMURD pentru a-l aduce pe cel mic cat mai repede la spital, intrucat avea rani la cap si fata, mai multe fracturi dentare si traumatisme la coloana si in zona toraco-abdominala. Echipajul care l-a prelua (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba precizeaza ca cetateanul francez care s-a electrocutat joi seara dupa ce s-a urcat pe un vagon din gara Aiud nu a decedat, dar se afla in stare critica. https://jurnalul.antena3.ro/stiri/locale/un-tanar-francez-a-venit-la-un-simpozion-in-romania-dar-la-plecare-a-dorit-sa-faca-un-selfie-deosebit-gestul-l-a-adus-in-stare-critica-la-spital-816964.html?utm_source=romaniatv.net&utm_medium=referral&utm_campaign=RTV%20Home%20page

- Grav accident de circulație pe DN 1, km. 293, la Fantanița Haiducului, județul Sibiu. O persoana a ajuns in stare grava la spital, scrie realitateadesibiu.net. Accidentul a fost produs de un tanar de 25 de ani din Vrancea. Acesta conducea spre Sibiu cand a pierdut controlul volanului, a derapat…

- Un echipaj de terapie intensiva mobila din cadrul SMURD a fost solicitat sa intervina, sambata, pentru salvarea de la inec a doi copii de sapte, respectiv noua ani, care se aflau la circa 700 de metri in aval de podul CET care traverseaza raul Barlad in municipiul Vaslui, informeaza Agerpres.roPotrivit…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc vineri dupa-amiaza, pe raza localitații Gilau.Din primele informații, un biciclist de 45 de ani, din Gilau, se deplasa pe acostamentul drumului, pe contrasens, spre Gilau. La un moment dat, acesta ar fi vrut sa traverseze drumul național…

- Un copil de 12 ani, din Bumbești-Jiu, este in coma, dupa ce marți s-a inecat in piscina unui restaurant din Targu-Jiu. Copilul a fost scos din apa de patronul localului si dus la spital cu ambulanța. Barbatul a refuzat sa ofere alte detalii, deocamdata. „Eu am intervenit. Sa-și revina…

- Aurel U., un barbat din Poienești, județul Vaslui, a ajuns la spital in stare critica dupa ce a confundat sticla cu otrava cu cea de țuica. Insetat, barbatul a baut pe nerasuflate o cantitate destul de insemnata, insa cand și-a dat seama ce bause era prea tarziu. Barbatul nu a murit și a fost transportat…

- Un barbat de 60 de ani este in stare critica, dupa ce a fost ințepat, miercuri, de mai multe albine, pe un camp din județul Vaslui, informeaza Mediafax.Citește și: Reprezentantul romilor din Transilvania: 'Facem apel la romi sa se prezinte in numar cat mai mare la vot. Vrem o Romanie fara…