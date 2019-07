Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit sambata dupa-amiaza, in Arad, la ișire din Beliu spre Bocsig. In urma impactului dintre un autotren și au autoturism, un copil de 9 ani a murit pe loc, iar parinții și fratele lui sunt in stare grava, la spital.

- Un accident rutier grav a avut loc vineri. In eveniment au fost implicate un autocamion si un autoturism, in localitatea Secuienii Noi, judetul Neamt. La fata locului s au deplasat patru echipaje de pompieri cu o Descarcerare grea, o autospeciala de stingere, TIM si SMURD.Potrivit ISU Neamt, un barbat,…

- Un numar de 17 persoane au fost implicate intr-un accident rutier petrecut, joi, pe DN 7, la intrarea in localitatea Topleț dinspre Orșova, județul Caraș-Severin, dupa impactul dintre doua microbuze și o mașina. Doua persoane au fost ranite. https://www.romaniatv.net/accident-cu-17-victime-dupa-ce-doua-microbuze-si-o-masina-s-au-ciocnit-violent–pe-dn-7_479374.html

- Cel putin 25 de persoane, inclusiv 21 de copii, au fost ranite in urma coliziunii dintre un autocar cu turisti si o masina, in landul Turingia, situat in partea de est a Germaniei, potrivit ziarului Thueringer Allgemeine, care a citat surse din politie.

- Un barbat a decedat iar altele patru persoane au fost transportate la spital cu diferite traumatisme dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit violent in apropiere de Comrat. Incidentul a avut loc astazi in jurul orei 10:00.

- Accident GRAV . Un mort si trei raniti, dupa ce o masina si o dubita s-au ciocnit VIOLENT O femeie a murit si alte trei persoane au fost ranite dupa ce o masina si o dubita s-au ciocnit, sambata, pe DN 5, in judetul Giurgiu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat. Agentia…