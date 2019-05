Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc le-a adus un omagiu, sambata, jurnalistilor care au murit in timp ce isi faceau meseria, Suveranul Pontif precizand, la Vatican, unde i-a primit pe membrii Asociatiei Presei Straine din Italia, ca libertatea presei este un element cheie pentru sanatatea unei tari, relateaza Reuters. Papa…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a transmis, vineri, ca 117 cetateni romani au solicitat adeverinte pentru a putea participa la alegerile locale din Italia, Spania si Marea Britanie. 114 dintre acestia vor candida in Italia, iar majoritatea sunt femei. Potrivit AEP, 117 cetateni romani…

- Papa Francisc s-a intalnit cu reprezentanti ai asociatiilor angajatilor saloanelor de infrumusetare din Italia, luni, la Vatican si le-a cerut acestora sa contribuie la bunastarea societatii si sa evite barfa.

- Doi romani beți au devastat o biserica din Cesena, Italia, in noaptea de Inviere. Actul de vandalism a fost comis dupa slujba la care a participat The post Doi romani beti au devastat o biserica in noaptea de Inviere, in Italia (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Vladimir Gaitan e foarte credincios - spune ca, in sufletul sau, cele doua biserici, catolica și ortodoxa, s-au unit de mult. Soția actorului este catolica, sarbatoresc in fiecare an ambele sarbatori, așa ca weekendul care vine vor merge din nou la Inviere. Casatorit de peste 40 de ani și avand in spate…

- Continua sa creasca bilantul masacrului din Sri Lanka unde, potrivit autoritatilor, extremisti religiosi au atacat biserici si hoteluri în duminica de Paste. Sunt cel puțin 290 de morți și peste 500 de raniți dupa seria de explozii produse în biserici și hoteluri de lux din Sri…

- Au producții care au intrat direct in Trending și aici ne referim la serialul „Lara” care o are protagonista pe Iuliana Beregoi, dar si cu piese sau artisti cu care au colaborat. Au reușit sa o transforme pe Iuliana Beregoi in idolului Generației Z, care la randu-i se poziționeaza pe primele locuri…

- "Scapati de dependenta de telefoanele mobile, va rog. Ati auzit cu siguranta despre tragedia dependentelor, aceasta de telefoanele mobile este una foarte, foarte subtila", le-a spus Francisc, intr-o audienta la Vatican, elevilor de la Visconti, un renumit liceu public din centrul Romei. Suveranul…