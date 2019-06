Stiri pe aceeasi tema

- Opt copii si nepoti ai unor combatanti australieni, defuncti, ai organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), au fost scosi dintr-un lagar din Siria, a anuntat luni premierul Australiei, Scott Morrison, informeaza AFP.

- "Aceasta trebuie extins la barbatii si femeile din taberele si inchisorile noastre, nu doar la copii", a subliniat, pe Twitter, Mustafa Bali, un purtator cuvant al FDS.FDS controleaza un sfert din teritoriul Siriei situat la est de fluviul Eufrat dupa ce a respins SI printr-o serie de ofensive…

- Un numar de 12 copii provenind din familii de jihadisti cu cetatenie franceza, 10 dintre ei orfani, care traiau în taberele de stramutați din nord-estul Siriei, au fost repatriați luni la Paris, a anunțat Ministerul francez de Externe, potrivit AFP.Cei 12 copii, cel mai mare având…

- Situatia umanitara din tabara de refugiati din Al-Hol, in nord-estul Siriei, unde sunt retinuti femei si copii ai fostilor jihadisti ai gruparii Stat Islamic (SI), este "critica", a atentionat miercuri ONG-ul Medici fara Frontiere (MSF), informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Intr-un comunicat,…

- Bunicii a doi copii de origine franceza care se afla în Siria împreuna cu mama lor, arestata pentru ca s-ar fi alaturat gruparii teroriste Stat Islamic (ISIS), au reclamat autoritațile de la Paris la CEDO pentru ca au refuzat sa îi primeasca în țara, potrivit Mediafax care citeaza…

- Un protestatar a aruncat cu oua in premierul Australiei, Scott Morrison, in cursul unui eveniment electoral, o tanara fiind reținuta in acest caz, informeaza postul BBC News, citand presa locala potrivit mediafax. Incidentul s-a petrecut marți la un eveniment electoral desfașurat in Albury,…

- Douazeci si sapte de soldati si combatanti fideli ai regimului sirian au fost ucisi in ultimele 48 de ore in atacuri conduse de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) in centrul Siriei, a anuntat sambata un ONG, citat de AFP potrivit news.ro.Atacurile, revendicate de Stat islamic prin intermediul…