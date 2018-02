Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de miercuri, angajații Postului de Jandarmi Montan Sinaia au primit un apel prin care erau anunțați ca patru persoane, care plecasera cu un autoturism pe un drum care duce spre Cota 1000, au ramas blocate și au nevoie urgenta de ajutor. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi…

- Toata noaptea a nins in cea mai mare parte a tarii, iar precipitatiile nu vor conteni pana diseara. Drumarii muncesc de zor si imprastie tone de material antiderapant itat in capitala, cat si pe traseele din tara.

- Un film lansat, recent, de Sony, in SUA, a fost primit cu critici și indemnuri la boicot din cauza unei scene in care o gașca de iepuri ataca un fermier aruncand in el cu mure, știind ca omul are alergie la așa ceva. Mamicile supraprotective s-au scandalizat din cauza acestei secvențe și au declanșat…

- Un inedit concurs de oameni de zapada a avut loc la sfarsitul saptamanii in statiunea hunedoreana Straja, printre castigatori fiind si un gorjean. Impreuna cu alti prieteni, Nicu Turtoi a facut o „Simona Halep&rdqu...

- Chiar daca intreaga Moldova se afla sub cod galben de ninsori, oficialii clubului CSM Poli Iasi dau asigurari ca meciul cu FC Botosani, programat luni, de la ora 18:00, se va disputa in conditii optime. Insusi primarul Mihai Chirica a inspectat suprafata de joc, in cursul zilei de joi si le-a cerut…

- In asteptarea banilor de restaurare, Cetatea Sighisoarei, mandrie pentru noi, romanii, incepe sa se naruie. O parte din zid s-a prabusit deja, iar alte locuri tremura la o rafala mai puternica de vant. Si nu e singurul monument din tara care sufera.

- Politia a avertizat locuitorii din zona Parisului sa isi lase masinile acasa miercuri, dupa depunerea unui strat de zapada de 7 -15 centimetri, informeaza DPA. Caderile de zapada neobisnuite au condus la anularea tuturor serviciilor de autobuz din Paris si la unele anulari in reteaua RER…

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit, semnalandu-se precipitatii sub forma de ninsoare, zapada proaspat cazuta a fost de pana la 8 centimetri. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre -6°C si -2°C. Starea drumului: In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața…

- De aseara la munte au inceput ninsorile, iar vantul a avut intensificari, viscolind si spulberand ninsoarea. Turistii sunt avertizati sa nu se avante prea tare pe munte si sa respecte avertizarile meteo care se vor mentine pana luni seara.

- Baiatul a cazut pe zapada, fiind transportat la UPU a Spitalului "Sf. Maria" de un echipaj al SMURD. Ocupata cu alte treburi, mama copilului l-ar fi pierdut cateva clipe din vedere, moment in care copilul s-a urcat pe geam sa se joace. Din primele informatii ale medicilor, baiatul, cu autism, a suferit…

- Deșertul din Arabia Saudita a fost acoperit de un strat de zapada, dupa ce temperaturile au scazut considerabil în anumite parți ale Orientului Mijlociu, scrie Metro.co.uk. Mai multe fotografii arata câteva camile acoperite de zapada, în timp ce localnicii au fost surprinși în…

- Salvamontistii nemteni au emis o atentionare de gradul 5 pentru producerea avalanselor in zonele estice si sud-estice ale masivului Ceahlau. „Noi am estimat foarte bine gradul crescut si posibilitatea producerii fenomenului de avalansa inca de saptamana trecuta, cand s-au efectuat mai multe analize…

- Povești clasice la Teatrul „Puck” in weekend: „Capra cu trei iezi” și „Eu sunt Pinocchio” Basmele clasice iși pastreaza farmecul și invațaturile peste timp și sunt iubite de toate generațiile de copii. Este și cazul poveștilor care vor fi prezentate la Teatrul de Papuși „Puck” din Cluj-Napoca in 27…

- Un galatean pasionat de sculptura in zapada a realizat, marti, ajutat de vecini, bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pentru a marca Ziua Unirii Principatelor. In viitor, omul vrea sa creeze busturile lui Vladimir Putin si Donald Trump.

- Maria Buza, declarație emoționanta dupa moartea surorii ei. Actrița a avut puterea sa dezvaluie lucruri mai puțin știute din viața familiei sale, in ziua in care cea pe care a iubit-o foarte mult, ar fi implinit 64 de ani. Maria Buza a vorbit la Antena Stars despre un subiect sensibil. Moartea surorii…

- Cel mai mare strat de zapada din tara masoara 186 de centimetri si se inregistreaza la Balea Lac, la 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, potrivit meteorologilor. Tot aici inca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse. Cei care doresc sa practice…

- Membrii unui echipaj de politie din Montreal au ramas uimiti cand au vrut sa scrie un proces-verbal de contraventie pentru un vehicul parcat neregulamentar, dar au constatat ca masina este de fapt... o sculptura din zapada, informeaza site-ul lexpress.fr. Simon Laprise, un artist canadian…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, ieri, Comandament de Iarna, dupa ce meteorologii au anuntat ca va fi sub incidenta unei atentionari meteo de lapovita si ninsoare. Edilul a anuntat ca...

- “Hai afara la zapada” au spus angajatii Cresei nr. 2 din Baia Mare. echipati cu haine calduroase si manusi, acestia au decis sa se bucure de zapada cazuta in aceste zile si au construit un om de zapada pentru pitici. “Zapada care s-a așternut peste noapte, in Municipiul Baia Mare, este prilej de bucurie…

- Un locuitor al orasului canadian Montreal, Simon Laprise, mecanic de profesie, a facut din zapada copia unui automobil de dimensiuni normale si a atras atentia politiei fara sa vrea. Un echipaj care a patrulat noaptea strada pe care se afla masina a considerat initial ca este reala si un inspector a…

- Salvamontistii brasoveni au anuntat ca pericolul de producere a avalanselor i-a determinat sa inchida vineri doua trasee din Masivul Postavarul. Din cauza stratului consistent de zapada nou depus, precum si a faptului ca la altitudine vantul a suflat cu putere, adunand zapada in anumite zone, Serviciul…

- Situație la limita disperarii în județul Tulcea. Zeci de persoane sunt blocate de nu mai puțin de 8 ore cu mașinile în nameții formați pe drumul național 22 A, în apropierea localitații Cataloi. Oamenii spun ca au anunțat autoritațile, dar ca nimeni nu a venit sa îi ajute…

- Primul viscol din aceasta iarna a creat probleme in municipiul Galati si in judet. Zapada nu s-a depus atat de mult, dar vantul a lasat fara curent electric zeci de localitati. Din pricina penei de curent, 15 unitati de invatamant din judetul Galati au oprit cursurile. Au existat si exceptii, cum ar…

- Vremea rea nu i-a impiedicat pe crestini sa mearga la biserici pentru a lua din agheasma din Ajun de Boboteaza. Chiar daca nu atat de numerosi ca in alti ani, enoriasii au venit si la Catedrala Mitropolitana „Nasterea Domnului” din Chisinau ca sa ia apa sfintita despre care au convingerea ca e buna…

- Zece localitati din Apuseni si Muntii Sebesului, cu peste 2.100 de abonati, mai erau joi dimineata nealimentate cu energie electrica in judetul Alba, dupa ce miercuri seara numarul acestora a fost de...

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Mare parte din judetul Brasov se va afla pana joi, la orele 20.00, sub atentionare Cod Portocaliu de vant puternic, viscol, zapada troienita. Atentionarea este valabila pentru Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbura. Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri, atentionari de calatorie in care avertizeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina si Germania ca se vor inregistra fenomene meteorologice extreme. Miercuri si joi in Ucraina vor fi caderi masive de…

- Noul sistem permite soferului sa opteze pentru modul VREME care aduce un plus la capitolul eficienta in trafic. Acest sistem ofera soferului live rute ocolitoare pentru zonele in care ploua sau zonele in care ninge pentru a merge cat mai cursiv. Noul sistem Garimin…

- Zapada cazuta in avanpremiera CEx a pus pe moate nervii bucurestenilor. Asta in timp ce madam primar era ocupata cu trasul sforilor in PSD. Bucurestenii ghinionisti au fost nevoiti sa patineze ieri, fie pe roti, fie pe propriile talpi. Si asta pentru ca iarna nu a tinut cont de prioritatile politice…

- Drumarii au intervenit cu șase utilaje de deszapezire sambata la Ranca, acolo unde sunt peste șase mii de turiști care iși petrec sfarșitul de saptamana. In ultimele 24 de ore au fost impraștiate 30 de tone d...

- Un parc de distractii inedit construit exclusiv din zapada si gheata a fost inaugurat inainte de Anul Nou in orasul Kirovsk, regiunea Murmansk, din Rusia, situat in lantul muntos Hibinah. Inaugurarea oficiala a avut loc pe 29 decembrie si functioneaza ...

- 1. Nu poți parca 2 mașini una langa cealalta, altfel pasagerii nu au cum sa coboare, nefiind spatiu suficient 2. Placa de la ultimul nivel/parter trebuia sa fie acoperita cu rașina epoxilica. Ce faci cand vrei sa urci cu mașina iar pe cauciucuri ai zapada și in fața ta este un atic de 40 cm grosime,…

- 36 de utilajele de deszapezire sunt pregatite pentru a interveni, in orice moment, pe drumurile judetene. Firmele care asigura intretinerea drumurilor in sezonul rece au in stoc aproximativ 1500 de tone de material antiderapant. In judet functioneaza trei baze de deszapezire in: Iasi, Targu Frumos si…

- De Revelion nu vom avea parte de zapada. Vremea va fi frumoasa, iar mercurul din termometre va urca in prima zi a anului pana la opt grade, iar pe timp de noapte se vor inregistra 0 grade.Potrivit meteorologilor, valorile termice depasesc norma pentru aceasta perioada cu sase grade.

- Administrația Naționala de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice si a precipitatiilor pentru intervalul 27 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018. Temperaturile vor fi cu mult peste valorile normale pana la finalul anului. Read More...

- Meteorologii au transmis o informare privind intensificari ale vantului si ninsori viscolite la munte, incepand de vineri noapte, dar si lapovita si ninsoare care vor favoriza formarea poleiului, in unele zone.Potrivit meteorologilor, de vineri noapte, de la ora 02.00 si pana duminica la ora…

- Ninsoarea nu este doar prilej de bucurie si semn de rod bogat pentru culturile pamantului, ci si un instrument util in descifrarea personalitatii. Psihologii au gasit o noua metoda de interpretare a fulgilor de zapada, care ii ajuta sa descopere personalitatile noastre unice. Cu acest test fulg de nea…

- Riscul de producere a unor avalanse este mare in Masivul Fagaras, stratul de zapada avand, marti, peste un metru grosime in zona Cota 2.000 - Transfagarasan. Potrivit unui comunicat...

- Stratul de zapada masoara 99 de centimetri in zona turistica Balea Lac, situata la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș, unde riscul producerii de avalanșe este moderat, adica de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, potrivit meteorologilor. In ultimele 24 de ore, stratul de zapada…

- Sezonul de schi continua in județul Alba. Partiile de la Șureanu se afla in condiții neașteptat de bune. Zapada exista din belșug, atat pe partii, cat și in zonele de off-piste, iar drumul este practicabil. Iubitorii sporturilor de iarna se pot bucura in sfarșit de mult așteptata iarna. Informații…

- Înca de la primele ore ale dimineții, fulgi mare au început sa se aștearna peste județul Cluj. Iarna și-a intrat în sfârșit în drepturi, ceea ce le creeaza probleme șoferilor neatenți. Pe rețelele de socializare, conducatorii auto care s-au încumetat sa porneasca…

- Avalanșa in Munții Parang, vineri, 1 decembrie. O persoana este cautata de salvamontiști, dupa ce a fost suprinsa de o avalanșa care a avut loc in masivul Parang, sub varful Carja. O echipa de salvamontiști din baza Salvamont de la Rusu se indreapta catre locul incidentului. Alte echipe de intervenție…

- Politistii avertizeaza soferii sa isi echipeze masinile de iarna daca intentioneaza sa plece la drum, mai ales in zona de munte a judetului. Pe DN 10, de la Siriu spre Brasov ninge viscolit, iar vizibilitarea este redusa. Zapada inca nu s-a asezat pe carosabil, insa utilajele sunt pregatite sa intervina…

- Soferii au intampinat probleme in trafic inca de la primele ore. Din cauza precipitatiilor s-a format un strat de gheata care a dus la ingreunarea traficului. Noaptea trecuta a nins viscolit iar stratul de zapada depaseste in unele locuri 70 de cm. Citeste si PROGNOZA METEO. "Nu excludem…

- Dupa ce a trecut la ora de iarna, Romania trece acum si la vremea de iarna, cu temperaturi negative, zapada si lapovita in multe zone ale tarii. Inceputul acestei saptamani a adus in zona de nord, nord-vest si centru a Romaniei nori incarcati care au acoperit crestele muntilor cu zapada, iar in zonele…

- Iarna este mai frumoasa la munte, iar daca ești și adeptul vreunui sport pe zapada cu siguranța abia aștepți deschiderea sezonului de schi. Pentru cei care deja și-au scos schiurile, sania, placa și echipamentul de la „naftalina” avem vești bune. Iarna s-a instalat serios in stațiunile montane din județul…

- COD GALBEN. Valabil de la : 20-11-2017 ora 8:40 pana la : 20-11-2017 ora 14:00 In zona : Județul Caras-Severin: Zona de munte; Se vor semnala : la altitudini de peste 1700 m intensificari ale vantului, cu viteze care vor depași la rafala 90...100 km/hFenomene asociate : transport…