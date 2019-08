Stiri pe aceeasi tema

- Liga 1 la fotbal a ajuns la etapa a 4-a. Vineri, 2 august, ora 21:00 Dinamo – Academica Clinceni 4-2 (Detalii, AICI)D. Popa '52, '82, '90+3 Montini '56 / Vojtus '66, R. Ion '73 Sambata, 3 august FC Botosani – Gaz Metan Medias – ora 15:30 Chindia Targoviste – CFR Cluj – ora 21:00 Duminica, 4 august FC…

- FC Viitorul leads the rankings of the 2019-2020 Football League I after the 3rd round of the matches that took place Friday to Monday: Here are the results: CSM Poli Iasi - Academica Clinceni 2-0 (0-0) FC Voluntari - AFC Astra Giurgiu 1-2 (1-1) CS Gaz Metan Medias - ACS Sepsi…

- Programul etapei a treia a Ligii I, potrivit news.ro. Vineri, 26 iulie Ora 18.00 Politehnica Iasi - Academica Clinceni Ora 21.00 FC Voluntari - Astra Giurgiu Citeste si Viitorul lui Hagi a inceput sezonul de Liga 1 in tromba. A castigat si cu Chindia Targoviste Sambata,…

- Derby-ul rundei a doua se disputa duminica seara, pe Arena Naționala, de la ora 21.00. VINERIAFC Hermannstadt - Gaz Metan Medias 0-2Chindia Targoviște - FC Viitorul 0-1 SAMBATAFC Botosani - FC Voluntari 4-1Academica Clinceni - CFR 1907 Cluj 1-4 DUMINICA18.00 CSM Politehnica Iasi - AFC Astra Giurgiu21.00…

- Campionatul României, Liga I, se reia astazi, iar FC Viitorul - Dinamo, programat, luni, este derbiul primei etape. Prima partida din noua stagiune va fi cea dintre FC Voluntari și Sepsi OSK Sf. Gheorghe, informeaza News.ro. Etapa I, program: Vineri, 12 iulie18:30 FC Voluntari…

- LPF a anuntat, vineri, programul primelor doua etape din Liga I - sezonul 2019/2020:Etapa 1 Vineri, 12 iulie 18.30 FC Voluntari - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 13 iulie 18.00 Astra Giurgiu - FC Botosani 21.00 CFR 1907 Cluj - CSM Poli Iasi Duminica,…

- LPF a anuntat, vineri, programul primelor doua etape din Liga I - sezonul 2019/2020: Etapa 1 Vineri, 12 iulie 18.30 FC Voluntari - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 13 iulie 18.00 Astra Giurgiu - FC Botosani 21.00 CFR 1907 Cluj - CSM Poli Iasi Duminica, 14 iulie 18.00 U Craiova - Academica Clinceni 21.00…