Constructorii care au caștigat licitația de finalizare a ultimelor lucrari la noul Stadion Municipal din Targu Jiu au inceput pregatirile si fac verificari pentru a putea derula anumite activitati specifice. In masura in care temperaturile permit acest lucru, o parte a lucrarilor chiar pot fi executate. Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, este vorba de aceeasi firma care a executat lucrarile de pana acum, lucru ce ar trebui sa fie un avantaj pentru toata lumea. In mod normal lucrarile care mai sunt de executat ar fi gata in 6 luni. Nu se stie insa ce se va putea face in perioada…