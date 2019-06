Constantin-Florin Mituleţu-Buică (AEP) despre votul în străinătate: Avem soluţii pentru ca toţi să poată vota Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat vineri, la Sinaia, ca institutia pe care o conduce va veni cu un set de propuneri pentru imbunatatirea organizarii alegerilor in strainatate, astfel incat toti cetatenii romani aflati in afara granitelor tarii sa aiba posibilitatea sa voteze la viitoarele scrutine. "O tema de actualitate pe care o avem este organizarea alegerilor in strainatate pentru cetatenii romani care se afla in tranzit sau care locuiesc ca rezidenti sau au domiciliul in strainatate. Avem solutii, le vom pune pe hartie in perioada… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

