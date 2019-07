Constanţa: Traficul de mărfuri în porturile maritime a crescut cu 14% în primele şase luni ale anului Conform sursei citate, din traficul total inregistrat, traficul maritim a fost 23,64 milioane tone (crestere de 9,33%), iar cel fluvial a reprezentat 7,09 milioane tone (crestere de 32,46%). Cea mai mare crestere a traficului de marfuri s-a inregistrat la cereale, de aproape 28%. 'O crestere spectaculoasa de trafic s-a inregistrat in cazul cerealelor, de aproape 28%. Daca anul trecut, in primul semestru, traficul de cereale a fost de 6,41 milioane tone, de la inceputul lui 2019 pana la finalul lunii iunie, cantitatea de cereale a depasit 8,2 milioane tone. Alte grupe de marfuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

