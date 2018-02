Stiri pe aceeasi tema

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- De mai bine de patru ani, fanii lui Michael Schumacher din intreaga lume spera la o minune in ceea ce-l privește pe multiplul campion mondial al Fomulei 1, ce a suferit, in decembrie 2013 un grav accident la schi.

- Compania Nationala "Unifarm" S.A. a informat Ministerul Sanatatii ca in cursul acestei dimineti au intrat in tara si urmeaza sa fie distribuite catre spitale un numar de o mie de doze de IGVena. De asemenea, in cursul acestei saptamani, C.N. "Unifarm" S.A. a anuntat ca va primi alte 600 de flacoane…

- Ministerul Sanatatii mai spune ca pentru tratamentul imunodeficientelor secundare, pana la finalul acestei saptamani vor mai fi achizitionate 2.200 de flacoane de Pentaglobina. Discontinuitatile aparute anul trecut in aprovizionarea cu imunoglobulina, cauzate de retragerea de pe piata a unor…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de zile. Dieta…

- Cantareata americana Lady Gaga, in varsta de 31 de ani, este din nou nevoita sa-si anuleze o serie de concerte dupa ce boala de care sufera s-a agravat, iar artista are „dureri severe“.

- Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias din Capitala de cateva zile. Artista a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a simtit rau. Anamaria a dus-o imediat la doctori pentru a i se face investigatii si analize amanuntite. Medicii se pare ca au reusit deja sa o stabilizeze, iar ea se simte…

- Pentru Alexandru Arsinel, anul 2017 a fost unul foarte trist, din cauza pierderii celor doua artistei, Stela Popescu si Cristina Stamate, dar si din cauza faptului ca starea de sanatate a sotiei sale nu este una tocmai buna. De asemenea, el insusi a suferit o interventie chiar aproape de sfarsit de…

- Medicii constanțeni au efectuat necropsia femeii din Slobozia care a decedat in urma unei nașteri la spitalul privat Isis, din Constanța . Astfel, dupa efectuarea acesteia, legiștii confirma hemoragia interna care a dus la deces. Certificatul medico-legal eliberat de autoritați arata ca decesul femeii…

- Reprezentantii Spitalului Bagdasar-Arseni au anuntat, vineri, ca starea de sanatate a consulului onorific bulgar la Ploiesti, Rosen Rusev, este una buna, acesta fiind constient si cooperant, motiv pentru care s-a dispus transferul de la Terapie Intensiva, pe sectia de neurochirurgie.

- Al patrulea deces din cauza gripei din acest sezon. Un barbat de 40 de ani din Iași, care a fost diagnosticat cu gripa, a murit. El nu era vaccinat impotriva gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a realizat raportul privind morbiditatea prin infectii respiratorii…

- CNAS a anuntat, marti, ca varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si consultarilor…

- Bucureștenii s-au obișnuit sa sune la 112 chiar daca nu au o urgența, mai ales atunci cand e urat afara. Medicii atrag atenția ca fiecare apel nejustificat pune in pericol oameni a caror viața chiar depinde de o ambulanța.

- Un adolescent de 15 ani din județul Salaj a murit din cauza gripei, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile. Acesta este al doilea deces cauzat de gripa dupa ce autoritațile medicale din București au confirmat decesul unei femei in varsta de 69 de ani. Un adolescent…

- O noua tendinta alarmanta care implica adolescentii ce ingereaza capsule de detergent si posteaza videoclipurilor pe YouTube ar putea reprezenta un real pericol, au avertizat oficialii din domeniul sanatatii citati de The Telegraph. Adolescentii s au filmat in timp ce musca din capsule de detergent…

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta...

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca. "L-am operat ieri dupa-amiaza.…

- Zi de zi, noapte de noapte, echipajele medicale ale ambulanței roiesc prin județul nostru pentru a ajunge la pacienții care au nevoie de ingrijiri medicale. Pentru cei interesați, am rasfoit statisticile Serviciului Județean de Ambulanța Arad pentru ultimul trimestru din 2017 (lunile octombrie, noiembrie…

- Dan Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia in Suceava, in timpul unei descinderi in locuinta unui interlop, ar putea fi externat peste o saptamana. Medicii au precizat ca barbatul s-a recuperat miraculos, vorbeste, isi misca piciorul si mana dreapta. A

- Casa de Asigurari de Sanatate a județului Alba a reușit sa gestioneze situația tensionata provocata in aceste zile de refuzul unor medici de familie de a semna contractele adiționale cu scopul de a obține o finanțare mai mare de la Ministerul Sanatații, incepand cu anul 2018. Din cei 196 de medici de…

- Continua razboiul dintre medicii de familie și autoritați. Aproximativ 30% dintre aceștia au refuzat sa semneze contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate, așa ca nu pot da trimiteri și rețete compensate.

- CNAS cere medicilor de familie "maxima responsabilitate" fata de pacientii pe care-i au in ingrijire. "Pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate subordonate respectarea drepturilor asiguratilor reprezinta o preocupare constanta. De aceea, institutia precizeaza ca in relatia cu medicii…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari de sanatate, in baza caruia se acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate.…

- Medicii de familie din tara nu renunta la decizia de a protesta fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistemul medical, astfel ca, incepand de miercuri, nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, anunta presedintele Societatii Nationale de Medicina…

- Pentru Alexandru Arsinel, anul 2017 a fost unul foarte trist, din cauza pierderii celor doua artistei, Stela Popescu si Cristina Stamate, dar si din cauza faptului ca starea de sanatate a sotiei sale nu este una tocmai buna. De asemenea, acesta a suferit o interventie chiar aproape de sfarsit de an.

- Medicii de familie din Neamț sunt in discuții daca sa mai consulte gratuit sau daca sa afișeze tarifele pentru serviciile medicale de la 3 ianuarie 2018. Nemulțumirea lor ține de ignorarea de catre decidenți a solicitarilor pe care ei le tot discuta cu Guvernul, cu Casa Naționala de Sanatatate și cu…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) afirma ca au luat act cu surprindere de raspunsul ministrului Sanatatii cu privire la suplimentarea de buget si de raspunsul CNAS legat de discutiile asupra contractului-cadru, aratand…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie anunta ca incepand cu data de 3 ianuarie 2018 cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale…

- Medicii care l-au tratat pe Alexandru Arsinel au anuntat ca starea actorului este buna si ca maestrul a fost externat. "Suntem impreuna cu maestrul Arsinel, care s-a externat dupa perioada extrem de grea. Prezentarea unei simptomatologii pe care a avut-o maestrul, Spitalul Universitar e pregatit…

- Aproape 250 de bebelusi din cei 40 de mii care au aparut pe lume, anul trecut in Moldova, s-au nascut acasa. Medicii, insa bat alarma: nasterile la domiciliu pun in pericol atat viata nou-nascutului cat si a proaspetei mame.

- Zi de zi avem parte în trafic de șoferi indisciplinați, ale caror manevre pun în pericol siguranța circulației, iar de multe ori inconștiența lor duce la accidente grave. Deși cei mai mulți își varsa nervii prin claxon, sunt alții care recurg și la gesturi golanești care amenința…

- Dupa aproape o saptamana in care a fost in coma indusa, politistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, lovit cu o sabie in cap in timpul unei perchezitii, si-a mai revenit. Starea sa medicala s-a imbunatatit, iar doctorii de la Spitalul de Neurochirurgie „Nicolae Oblu” din Iasi incearca acum sa il hraneasca…

- Francezul Jean Todt, fostul director al echipei de Formul 1 Ferrari, a declarat ca Michael Schumacher ”lupta in continuare” pentru viața sa dupa cumplitul accident la schi, din Alpii Francezi. Jean Todt Domnul Todt, care in prezent este președintele Federației Internaționale de Automobilism, a ținut…

- UPDATE 6 decembrie – Medicii sunt in continuare ”extrem de rezervați” privind starea de sanatate a polițistului atacat cu o sabie in timpul unei percheziții domiciliare la Radauți, a afirmat, miercuri, Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie ”Nicolae Oblu” din Iași. „Pacientul a petrecut…

- Medicii sunt in continuare ''extrem de rezervați'' privind starea de sanatate a polițistului atacat cu o sabie in timpul unei percheziții domiciliare la Radauți, a afirmat, miercuri, Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie ''Nicolae Oblu'' din Iași. "Pacientul a petrecut…

- Actrita Cristina Stamate era conștienta de problemele sale de sanatate și a decis sa isi traiasca ultimele clipe in discretie. Internata de urgenta, joi dupa-amiaza, la spitalul Floreasca, din Bucuresti, Cristina Stamate și-a dorit ca gravele sale probleme de sanatate sa ramana private. Actrita le-a…

- Carmen Șerban, primele declarații despre starea de sanatate dupa ce s-a spus ca e bolnava. In ultima perioada artista a slabit vizibil și a ținut sa lamureasca situația. Carmen Șerban a vorbit in direct la tv, despre cum se simte și au sfatuit-o medicii spa faca. „Nu sunt bolnava, m-am vindecat prin…

- Casa Regala transmite ca Suveanul se afla intr o stare ingrijoratoare de sanatate si ca medicii i au administrat o medicatie care sa ii usureze somnul si respiratia, relateaza Digi 24.Din cauza starii de sanatate a regelui, medicii considera prea riscanta deplasarea acestuia de la resedinta privata…

- In zilele care au trecut de la comunicatul din 6 noiembrie, starea generala a Regelui Mihai nu s-a agravat, semnele vitale ale Majestații Sale aflandu-se pe o platforma constanta, precizeaza Casa Regala intr-un comunicat.

- Starea de sanatate a Regelui Mihai nu s-a agravat, semnele vitale ale Majestații Sale aflandu-se pe o platforma constanta. Medicii au administrat o medicație care sa ușureze somnul și respirația.

- Centrul Antifumat din Resita a fost desfiintat dupa ce a ramas din nou fara finantare, anunta radioresita.ro. Astfel, la Dispensarul TBC din Resita nu se mai primesc nici medicamente gratuite si nici consiliere psihologica. "In prezent, acest centru nu mai functioneaza. De o perioada buna…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor primi vești proaste la sfarșitul acestei saptamani, vești care ii va afecta psihic. Totul le va merge pe dos pentru ca starea de spirit nu le permite sa se destinda. TAUR: In momentul in care nu ești in centrul atenției, nimic…

- Șeful Casei Majestații Sale Regelui Mihai, Andrew Popper, afirma ca starea fostului suveran este una "foarte precara", pentru moment fiind stabilizata. "Starea este foarte precara. Medicii, în acest moment, își concentreaza eforturile pentru a-l menține…

- Actorul Alexandru Arșinel a oferit amanunte despre starea de sanatate a partenerei sale de viața, Marilena. Alexandru Arșinel, care a avut mari probleme de sanatate , este unul dintre marii actori de comedie ai Romaniei. In ultima perioada de timp, artistul a avut parte de evenimente neplacute, soția…

- ”Chiar daca unora nu le convine, Romania are o economie sanatoasa. Avem cea mai mare crestere economica din Europa. Trebuie sa avem si investitii in sanatate, in afara de salarii, sporuri si drepturi. Ma bucur ca si sindicatele sunt de acord cu Guvernul - trebuie facute cat mai multe investitii…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) cere Ministerului Sanatatii emiterea unei ordonante de urgenta pentru rezolvarea crizei imunoglobulinei și pentru stabilirea unei strategii comune privind aprovizionarea farmaciilor cu acest

- Cardurile de sanatate nu pot fi folosite marti dupa ce Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a picat. Medicii de familie sunt nevoiți sa prescrie rețetele off-line, ceea ce ia mai mult timp, motiv pentru care se formeaza cozi la cabinetele medicilor de familie. "Pentru transmiterea…

- Un barbat din judetul Constanta a ajuns de urgenta la spital, dupa ce si-a dat foc. Starea lui este critica, pentru ca a suferit arsuri pe aproape intreaga suprafata a corpului. In timp ce medicii se lupta sa-i salveze viata, politistii au inceput ancheta.