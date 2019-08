Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei citate, luni, prefectul judetului Constanta, Dumitru Jeaca, a convocat CJSU in sedinta extraordinara, in contextul procesului evolutiv de prabusire a taluzului Canalului Dunare - Marea Neagra, in zona comunei Cumpana, si a obtinut aprobarea de evacuare a celor opt familii din zona…

- Luni, prefectul judetului Constanta, Dumitru Jeaca, presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in contextul procesului evolutiv de prabusire a malului canalului din zona comunei Cumpana, a convocat membrii comitetului intr o sedinta extraordinara. Scopul acesteia a fost de a adopta…

- Indicele de confort temperatura-umezeala (ITU) a atins pragul critic de 80 de unitati, in localitatea Baia Mare. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența recomanda: Evitati, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11 – 18; Ventilatoarele nu trebuie folosite daca temperatura aerului…

- Peste 100 de gospodarii din judetul Arad au fost afectate de inundatiile provocate de ploile torentiale din ultimele 24 de ore, iar cateva familii au fost evacuate din case, in comuna Barzava, unde au fost inundate aproape 30 de locuinte, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Patru persoane din localitatea Suseni - doua femei, un barbat si un bebelus de patru luni - au fost evacuate din locuinta de pompieri, in noaptea de luni spre marti, din cauza inundatiilor care au afectat imobilul, apa intrand in alte zeci de pivnite din sat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Sase familii din comuna Hodosa si-au parasit casele in urma inundatiilor produse de ploile torentiale cazute miercuri seara, dar si in noaptea de miercuri spre joi, pe raza judetului Mures, iar in cele noua localitati afectate au fost inundate sute de gospodarii, o scoala si zeci de beciuri. Inspectoratul…

- Inundatiile produse in ultimele 24 de ore au afectat gospodarii, drumuri, terenuri agricole, fantani si poduri din 22 de localitati, potrivit raportului intocmit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Cinci persoane din satul Craiesti, comuna Bozieni si 4 persoane din satul Solca,…

