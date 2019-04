Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la ora 11.08, in urma unei avarii Enel, Statia de pompare si tratare Palas, de pe b dul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta a ramas fara energie electrica, motiv pentru care statia nu poate functiona.In aceste conditii, abonatii din cartierele Energia, Baba Novac, CET, Viile Noi, Medeea, Palas,…

- In ziua de Paste, romanii se vor bucura de temperaturi ridicate insa, aversele de ploaie nu vor lipsi. Meteorologii anunta maxime de pana la 22 de grade Celsius. Totul va fi perfect daca nu va uitati acasa umbrela!

- CFR suplimenteaza trenurile in mini- vacanta Foto arhiva Pentru minivacanta de Paste si 1 Mai, CFR Calatori a suplimentat trenurile spre si dinspre litoral si Valea Prahovei. Potrivit purtatorului de cuvânt al companiei, Adrian Vlaicu, cererea a fost foarte mare si pe aceste relatii…

- Accident rutier in aceasta dimineata la Trocadero, in Constanta, in una dintre cele mai aglomerate zone ale municipiului.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului judetean de Ambulanta spune ca un pieton a fost lovit de un autoturism.In acest moment nu avem alte detalii.Revenim…

- Un barbat a murit in urma unui accident de munca produs vineri, in statia CF Palas.Potrivit IPM Constanta, in data de 01.03.2019, ora 03:00, la CN CF CFR SA Sucursala Regionala CF Constanta ndash; Statia CF Palas a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat in varsta de 50 de ani.Imprejurarile…

- Tragedie în aceasta dimineața la Constanța! Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina în zona strazii Ion Heliade Radulescu din Constanța, acolo unde o persoana a fost gasita cazuta pe calea ferata. Aceasta a decedat pe loc. Din primele cercetari, este vorba despre un barbat,…

- Aceasta a fost introdusa in primavara anului 2015, odata cu linia noua de tramvai 101, pe B-dul Republicii, pe tronsonul dintre Caraiman și Șoseaua Nordului, scrie observatorulph.ro. ”Este adevarat, conducta care a cedat este cea introdusa in 2015 odata cu linia noua de tramvai. Am chemat constructorul…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATILE: Tarnita, Dupapiatra, Grohotele, Buces sat DATA: 04.02.2019 de la ora 10:00 pana in 05.02.2019 ora 08:00. MOTIVUL: Din cauza turbiditatii mari cauzata de ploile abundente din ultimele ore se va sista furnizarea apei in localitatile…