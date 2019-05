Stiri pe aceeasi tema

- Cautarile elevului de la Colegiul Militar National din Craiova, disparut in valurile marii in statiunea Mamaia, au fost reluate miercuri dimineata, fiind mobilizati 24 de scafandri, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", potrivit Mediafax. Potrivit sursei citate,…

- Tanarul in varsta de 16 ani, dispurt in urma cu cateva ore in mare, in dreptul statiunii Mamaia, este Iosif-Corneliu Mitroi, elev al Colegiului Militar National "Tudor Vladimirescu" din Craiova. Acesta participa la "Scoala de vara", in garnizoana Constanta, si se afla in timpul liber alaturi de colegii…

- Un elev al Colegiului Militar din Craiova, in varsta de 16 ani, a dispaurt in mare marti dupa amiaza, in zona statiunii Mamaia, el fiind cautat de scafandri potrivit news.roPotrivit Ministerului Apararii, Iosif-Corneliu Mitroi, elev al Colegiului Militar National „Tudor Vladimirescu” din Craiova,…

- Un barbat a suferit arsuri pe corp, in aceasta seara, in urma unei explozii produse la locuinta sa din municipiul Constanta, din cauza unei acumulari de gaze de la o butelie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Explozia a avut loc intr-o anexa a imobilului situat pe strada…

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit sambata, in zona plajei Corbu, si a fost cuprinsa de flacari si o magazie in care era depozitata cherestea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Pentru stingerea focului pompierii intervin cu doua autospeciale…