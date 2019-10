Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca ar trebui sa fie unanimitate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru proiectul care prevede ca masinile cu norma de poluare sub Euro 5 vor plati vigneta "Oxigen" de acces si circulatie. "In primul rand, ne dorim ca Bucurestiul…

- București: Subvenție de 3000 de euro pentru fiecare mașina noua de taxi Foto: Arhiva/ Agerpres. Consiliul General al Capitalei a adoptat în sedinta de astazi un proiect prin care se acorda 3.000 de eco-vouchere a câte 15.000 de lei, pentru achizitionarea de autoturisme noi. Este…

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei ar putea fi conferit guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 17 septembrie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit Agerpres.In referatul de…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat, miercuri, un comandament la care au fost invitati toti factorii responsabili cu implementarea planului de masuri privind combaterea ambroziei de pe teritoriul Capitalei. Gabriela Firea a transmis, miercuri, ca trebuie modificata legislatia referitoare…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de PNL Bucuresti, la debutul anului scolar 2019, in Bucuresti, nu toate unitatile de invatamant sunt puse la punct. "Lipsa manualelor este imputabila Ministerului Educatiei, cel care, din incompetenta evidenta, nu gestioneaza corespunzator…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca vor interveni unele modificari in cadrul proiectului Oxigen prin care se doreste inlaturarea poluarii din Bucuresti. Vinieta se va plati in functie de normele de poluare ale autoturismelor si nu in functie de locul in care sunt inmatriculate.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. De asemenea, toate autovehiculele sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate,…