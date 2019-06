Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care PIF Industrial SRL, impreuna cu Comfert Agricultura SRL, preiau compania Moldova Farming SRL si, implicit, companiile Rural Capital Doi SRL si Extra Land SRL.PIF Industrial SRL are ca obiect principal de activitate activitati de consultanta pentru…

- Dante International, controlata în comun de Grupul Naspers și de Iulian Stanciu, opereaza ca un retailer generalist, prin intermediul platformei eMAG și prin 15 magazine fizice/showroom-uri. De asemenea, Dante International desfașoara activitate de retail de fashion. Extreme Digital…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care First Bank S.A. preia Leumi Bank Romania S.A, prin achizitionarea a 99,9235% din capitalul social al acesteia. First Bank S.A. este o institutie de credit care ofera o gama completa de servicii bancare pentru persoane fizice si juridice. First Bank…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care First Bank SA preia Leumi Bank Romania SA, achizitionand 99,9235% din capitalul social al acesteia, informeaza autoritatea de concurenta printr-un comunicat remis luni AGERPRES. First Bank SA este o institutie de credit care ofera o gama completa…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care First Bank S.A. preia Leumi Bank Romania S.A, achizitionand a 99,9235 din capitalul social al acesteia.First Bank S.A. este o institutie de credit care ofera o gama completa de servicii bancare pentru persoane fizice si juridice. First Bank este…

- Consiliul Concurentei a anuntat, luni, ca analizeaza tranzactia prin care First Bank vrea sa preia Leumi Bank Romania, in conditiile in care aceasta operatiune este o concentrare economica ce depaseste pragurile valorice prevazute de lege. În aprilie, First Bank a anunţat semnarea unui acord…

- Raportul Comisiei Economice privind ROBOR contine numeroase inexactitati, iar multe informații sunt scoase din context sau prezentate eronat, concluziile Raportului fiind stabilite de senatorul Zamfir chiar inainte de a demara ancheta, arata un comunicat al Consiliului Concurenței.Citește…

- First Bank, banca detinuta in Romania de fondul american de investitii J.C. Flowers, a anuntat, miercuri, semnarea unui acord cu banca israeliana Bank Leumi pentru achizitia participatiilor acesteia, detinute la filiala Bank Leumi Romania, scrie News.ro. „Achizitia este conditionata de primirea aprobarii…