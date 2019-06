Ajungerea la un acord israeliano-palestinian in spiritul Initiativei Arabe de Pace nu va fi posibila, necesitand, in schimb, o pozitie intre aceasta si orientarea Israelului, a declarat consilierul si ginerele presedintelui SUA, Jared Kushner, intr-un interviu acordat postului Al Jazeera, informeaza Reuters.



"Cred ca toti trebuie sa recunoastem ca daca va fi vreodata un acord, nu va fi in spiritul Initiativei Arabe de Pace. Va fi cumva intre Initiativa Araba de Pace si pozitia israeliana", a declarat Kushner intr-un interviu ce va fi prezentat marti de Al Jazeera.



