Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocand atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din randul minoritatilor, informeaza AFP si Reuters. Textul motiunii,…

- Camera inferioara a Congresului american, majoritar democrata, a adoptat marti o motiune condamnand "comentariile rasiste" ale presedintelui Donald Trump, o acuzatie pe care a respins-o, continuand, totusi, sa atace violent patru alese democrate provenite din randul minoritatilor, noteaza AFP potrivit…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat joi ca ar prefera sa îl vada pe Donald Trump "în închisoare", decât destituit, au informat surse din cadrul Partidului Democrat, relateaza Mediafax citând The Guardian. Afirmațiile…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a refuzat vineri inca o data sa trimita declaratiile de impozit ale presedintelui republican Donald Trump democratilor din Congres, in pofida cererii formulate de acestia, prevestind o lunga batalie judiciara, relateaza AFP. Cererea democratilor este…

- Finantele lui Donald Trump au fost pe rosu intre 1985 si 1994, omul de afaceri new-yorkez pierzand in cea perioada aproximativ 1.2 miliarde de dolari, potrivit informatiilor aparute marti in ziarul New York Times (NYT), fundamentate pe documente fiscale, transmite AFP. Aceste dezvaluiri sunt facute…

- Casa Alba a respins marti o citatie emisa de Congres cu scopul de a obtine de la unul dintre fostii sai avocati, Don McGahn, documente referitoare la ancheta rusa a procurorului Robert Mueller, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și: Cifre bune pentru Donald Trump: cota președintelui…

- Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia, a afirmat duminica Jerrold Nadler, un lider al opozitiei.…

- Un influent congresman democrat american, Jerry Nadler, a afirmat joi ca raportul procurorului Robert Mueller demonstreaza ca presedintele american, Donald Trump, a obstructionat ancheta rusa, relateaza AFP. "Chiar si in versiunea sa incompleta, raportul Mueller scoate in evidenta dovezi ingrijoratoare…