- Sambata, 24 august, la Palatul Parlamentului, se desfașoara Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, congres in care se va stabili candidatul pentru alegerile prezidențiale. Din partea PSD Alba la congres participa 15 delegați. Viorica Dancila a fost anterior propusa drept candidatul partidului…

- Social-democrații se reunesc vineri, la Parlament, de la ora 12.00, in ședința Comitetului Executiv al partidului, cu o zi inaintea Congresului formațiunii care va marca lansarea candidaturii la prezidențiale a Vioricai Dancila, au declarat surse din PSD, pentru MEDIAFAX.Printre subiectele…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat la alegerile prezidentiale, sustine ca seful statului, Klaus Iohannis, nu ar fi vorbit in discursul de intrare in cursa electorala pentru un nou mandat despre...

- Gabriela Firea a fost intrebata, joi, intr-o interventie telefonica la Antena 3, daca se va implica in campania electorala pentru alegerile prezidentiale alaturi de PSD.”Suta la suta. Sunt membru PSD, chiar daca am fost data afara la un moment dat din toata functiile politice. Sunt membru…

- Liderul grupului senatorial PSD, Șerban Nicolae, iși va depune candidatura la sediul central pentru funcția de președinte al PSD la Congresul de sambata, au zis surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Șerban Nicolae devine, astfel, al treilea candidat pentru sefia PSD. Și-au depus deja candidaturile…

- Daniel Florea a fost reconfirmat astazi in funcția de președinte al Organizației PSD Sector 5, cu unanimitate de voturi! Tot in unanimitate, membrii Conferinței Extraordinare au votat pentru susținerea candidaturii Vioricai Dancila pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat (PSD)…