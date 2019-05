Confesiunile triste dar adevarate ale unui fost dependent de droguri Aceste marturii fac referire la o vreme crunta, ce a durat aproape opt ani. Asa cum s-a putut si cum a dat Dumnezeu. Mai bine, mai rau, poate copilarești, poate incorecte, poticnite pe alocuri, nu toate frumoase, dar adevarate de la un cap la altul. Gandurile si trairile sunt transcrise exact asa cum au fost puse pe hartie. Este un jurnal al unei disperari invinse de un fost dependent de droguri. O radiografie a unei singuratati careia aproape nu i se mai vedea capatul. Sunt marturiile tulburatoare ale unui fost dependent de droguri. Cititi-le cu ingaduinta si cu o umbra de gand bun in suflete.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și Radu Valcan vor petrecere Paștele alaturi de familie, insa dupa sarbatori, cei doi vor pleca in vanacța in Egipt, impreuna cu cei doi copii, dar și parinții care ii vor supraveghea pe micuți. Adela Popescu este foarteincantata de prima vacanța in formula completa și spune ca alaturi…

- Un tânar de 19 ani, din localitatea Copalau, județul Botoșani, B.C., a ajuns joi în stare grava la spital, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul IV al caminului din Iași în care locuia.

- Tragedie de proporții la Cernatești dupa ce un tanar student s-a spanzurat in locuința parinților. Satenii sunt șocați de gestul baiatului care era cunoscut ca fiind un tanar cuminte ce urma sa ajunga arhitect. Nenorocirea s-a produs noaptea trecuta dupa ce tanarul ar fi avut o discuție aprinsa cu parinții.…

- Operationalizarea Parchetului European reprezinta o etapa importanta in dezvoltarea cooperarii judiciare in materie penala a UE, a subliniat procurorul general Augustin Lazar, joi, la un eveniment organizat de...

- Superland, cel mai mare parc de distracții indoor din sud-estul Europei, te așteapta și in saptamana 18 Martie – 24 Martie cu un program educativ și in același timp distractiv. Parinții sunt așteptați vineri, 22 martie, incepand cu ora 17:30 la evenimentul „Ziua Mondiala a Apei – Importanța apei și…

- Direcția Naționala Anticorupție spune ca din bugetul alocat anual instituției peste 80% reprezinta cheltuieli cu personalul (peste 700 persoane), diferența fiind utilizata pentru cheltuieli cu activitatea de urmarire penala, cheltuieli de intreținere și funcționare, dotari, cofinanțari fonduri europene.…

- Chiar daca intamplarile nu sunt identice, omenirea urmeaza acealși model de dezvoltare: evoluție, stagnare și declin Istoria omenirii este indeajuns de lunga pentru a ne oferi exemple de rezolvare a cam tuturor crizelor de care ne-am putea lovi. Desigur, astazi consideram ca tehnologia ne face diferiți…

- Practicele religioase si credinta au fost mereu prezente in viata omului de-a lungul istoriei. Religiile au schimbat mersul istoriei si au transformat societatea. O parte a liderilor religiosi sau inspirationali au reusit sa schimbe cu adevarat lumea doar predicand.