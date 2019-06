Confesiunile Andreei Raicu: „Când nu a mai fost, am proiectat…

Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu a dezvaluit ce relație a avut cu tatal sau și cum, de-a lungul anilor, a cautat la iubiții ei același tip de caracter ca la parintele sau. Andreea Raicu s-a confesat pe blogul sau, acolo unde a publicat un text in care povestește desre relația pe care a avut-o cu tatal sau. "Nu am avut cea mai buna relație cu tatal meu, cu toate ca in copilarie, ca mai toate fetițele, eram iremedialbil indragostita de el. Mi se parea frumos, inteligent, atotcunoscator, cum pare orice adult unui copil… … Mi-ar fi placut sa simt asta de la tatal meu, sa știu ca sunt…