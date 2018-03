Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia este un fel de arta, iar obiectivul principal al ambasadorilor este interesul national, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, la conferinta internationala de diplomatie si afaceri globale "2Day Ambassador". Elevii Complexului educational Lauder-Reut,…

- Ministerul rus de Externe a declarat ca șeful diplomției britanice, Boris Johnson, care a comparat Cupa Mondiala din 2018 din Rusia cu Jocurile Olimpice din Germania nazista, este o ”bruta” „otravita de ura și rautate”, potrivit comentariului pe pagina de Facebook, postat de purtatoarea de cuvant al…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 19 martie 2018, pe ambasadorul Republicii Polone la București, Marcin Wilczek. In cadrul intrevederii, prim-ministrul a subliniat caracterul dinamic al relațiilor strategice dintre Romania și Polonia, care se desfașoara anul acesta in contextul centenarelor…

- Prim ministrul Viorica Dancila l a primit astazi, 19 martie 2018, pe ambasadorul Republicii Polone la Bucuresti, Marcin Wilczek, informeaza Guvernul Romaniei. In cadrul intrevederii, prim ministrul a subliniat caracterul dinamic al relatiilor strategice dintre Romania si Polonia, care se desfasoara…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong-ho, a sosit joi intr-o vizita in Suedia, tara care reprezinta interesele Statelor Unite la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Washingtonul pregatesc organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 12 martie 2018, o intrevedere cu miniștrii afacerilor externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, și din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezența șefului diplomației romane, Teodor Meleșcanu. Intalnirea a avut loc cu prilejul celei de-a 10-a…

- Pe langa faptul ca a reiterat remarca adresata ministrului de Externe inca de la congresul de sambata, aceea de a se formula cat mai rapid o propunere de ambasador pentru Israel, Liviu Dragnea a adus in discutie o evaluare a activitatii reprezentantilor Diplomatiei autohtone. “Astept sa primim de la…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Șeful PNL Ludovic Orban a declarat ca Liviu Dragnea și ceilalți lideri din coaliție "se fac ca nu ințeleg" avertismentele serioase venite din partea Comsiei Europene. Dragnea este "miel bland" in fața UE, a declarat Ludovic Orban la Realitatea TV.Ludovic Orban, președintele PNL, critica atitudinea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca a discutat cu oficialii romani intensificarea legaturilor, mesajul sau fiind acela ca Romania sa alerge in directia corecta, pe ultima suta de metri pentru ridicarea Mecanismului de Coordonare si Verificare.…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- „Nu mai faceți legi pentru voi”, este mesajul lui Frans Timmermans pentru parlamentarii romani. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene a transmis mesaje dure in timpul intalnirii cu comisia care a adus modificarile controversate la legile justiției. „Nu mai faceți legi pentru voi și nu mai creați…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans se afla, joi in vizita oficiala, in Romania . Oficialul european va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul Viorica Dancila dar și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, din Parlament.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a reacționat ironic, miercuri, intrebat daca ar trebui sa dea vreo explicatie referitoare la revocarea din functie a procurorului sef al DNA la intalnirea pe care o va avea joi cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care vine intr-o…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. ”Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef) si cu…

- „Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-șef Laura Codruța Kovesi - n.r.) și cu ministrul justiției și le voi asculta argumentele. Dar știți poziția Comisiei. Trebuie sa lasam independența judiciara sa iși faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre”, a…

- Nou protest in centrul Clujului VIDEO Circa 30 de persoane s-au adunat și in aceasta seara la Monumentul Memorandiștilor din Cluj, dupa ce aseara ministrul Justiției a anunțat ca va cere revocarea din funție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. "Ne vedem în același loc, cu același scop ca…

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Romania s-a clatinat sub valul de reacții survenite dupa difuzarea, duminica trecuta, a unor inregistrari facute de politicianul – inculpat, Vlad Cosma (fost PSD), in biroul unor procurori anti-corupție de la DNA Ploiești . Imaginile cu procurorii care ar fi fabricat ”probe false”, pentru arestarea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la București. In cursul discuțiilor, a fost reliefata importanța simbolica a anului 2018 pentru dinamica relațiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniverseaza 70 de ani de la crearea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la București, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.

Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la Bucuresti. Potrivit Guvernului Romaniei, in cursul discutiilor, a fost reliefata importanta simbolica a anului 2018 pentru dinamica relatiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniverseaza…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la București. In cursul discuțiilor, a fost reliefata importanța simbolica a anului 2018 pentru dinamica relațiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniverseaza 70 de ani de la crearea…

- „Resursa umana ramane cea mai valoroasa. Degeaba ne dotam daca nu avem resursa umana corect pregatita si la un numar adecvat. Vedem ca sunt solutii care apar si decizia conducerii ministerului de anul trecut de scurtare fara afectarea calitatii a duratei de pregatire la un an lucru care era in analiza…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua in aceasta luna o vizita la Chișinau pentru a se intalni cu omologul sau, Pavel Filip. Despre aceasta a anunțat ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, intr-un interviu.

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat miercuri, 7 februarie, ca noul premier de la Bucuresti, Viorica Dancila, va intreprinde o vizita oficiala in luna februarie curent in Republica Moldova

- Total eronate si disproportionate. Asa a comentat ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, afirmatia presedintelui Igor Dodon precum ca unirea inseamna razboi civil, transmite IPN.

- Declaratii la Bucuresti ale sefului diplomatiei de la Varsovia Șeful diplomatiei de la Varsovia, Jacek Czaputowicz (stânga) și ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu. Foto: mae. Polonia are semnale de la alte state din regiune, precum Ungaria, ca nu vor vota pentru activarea…

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA in mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se arata in mesajul transmis de premierul Viorica…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca scrisoarea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre prim-ministrul Viorica Dancila transmite neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul de la Bucuresti, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o „responsabilitate…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a dat dispoziție ca toți miniștrii cabinetului Viorica Dancila sa renunțe la protecția SPP . Motivul? Fara a aduce dovezi in clar, domnului Dragnea i s-a nazarit ca PSD este spionat și ”penetrat” de ofițerii Serviciului de Protecție și Paza. Renunțarea intregului Guvern al…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Primarul Mihai Chirica intinde o mana noului guvern sustinut de coalitia PSD-ALDE. Seful municipalitatii a declarat ieri ca Iasul „ramane deschis in continuare pentru o colaborare fireasca, decenta si motivata de succes". In plus, el a precizat ca noii membri ai cabinetului condus de Viorica Dancila…

- Coalitia PSD-ALDE va incepe 2018 cu un nou Guvern, iar presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu anunta mari schimba in economie. Seful ALDE promite mai multe cresteri de salarii, dar si a Produsului Intern Brut. Mai mult, Tariceanu lanseaza un atac dur la adresa contestatarilor guvernarii.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanți oameni din voleiul european au venit la București pentru…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- "Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita suportul Executivului sigur vor prinde contur! O sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti!", a scris pe Facebook Gabriela Firea, dupa anuntul presedintelui de a o desemna pe Viorica…

- Ministrul de Externe Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele 'remaniabile' si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. 'Orice membru din Guvern este remaniabil…

- Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca Guvernul de la Bucuresti va sustine atat elevii din…

- Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca Guvernul de la Bucuresti va sustine atat elevii…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean,…