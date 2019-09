Stiri pe aceeasi tema

- O noua editie a Festivalului Plai se va desfasura in aceasta luna la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, un spatiu emblematic pentru diversitatea si multiculturalitatea acestei provincii. Evenimentul va aduce in fata publicului nu mai putin de 11 concerte din intreaga lume, proiectii de filme, expozitii,…

- Mirel Radoi l-a convocat de urgenta pe Cosmin Dur-Bozoanca la echipa nationala de Tineret, iar noul regulament al FRF permite echipelor care au doi jucatori selectionati la loturile nationale sa poata cere amânarea jocului din competitia interna. Universitatea Cluj îl are la lotul U-19…

- ''Festivalul Medieval al Castelului Huniade'', care are loc in perioada 9 - 11 august la Timisoara, va pune, din acest an, Capitala Culturala Europeana 2021 pe harta oraselor ce gazduiesc festivaluri medievale de anvergura. Festivalul este organizat de Muzeul National al…

- Cea de-a zecea ediție a Caravanei Filmelor TIFF iși continua traseul prin țara și in luna august. De astazi pana duminica, nu mai puțin de opt filme vor fi proiectate la Arad, la Cinema Arta, atat in interior, cat și in aer liber. CITEȘTE ȘI: Tehnologia moderna, la braț cu arta Weekend-ul cinematografic…

- Tanarul de 29 de ani a fost depistat de polițiști in noaptea de sambata spre duminica, pe strada Crizantemelor din Timișoara. Se afla la volanul unui autoturism și a fost oprit pentru control, iar oamenii legii au decis sa il testeze pentru ca mirosea a alcool. Rezultatul etilotestului a fost de…

- Gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat in cea mai mare parte a tarii si se va manifesta prin innorari, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize…

- „’Este, zic eu, cea mai buna ediție Jazz in the Park de pâna acum, atât ca lineup, cât și ca program adiacent concertelor. Ne-am concentrat anul acesta sa aducem cât mai multe activitați care sa aiba legatura cu muzica într-un fel sau altul, astfel încât…

- Asociația Surf The Earth Project (STEP) revine cu o noua ediție Bacau Streetball Challenge, in acest sfarșit de saptamana. Evenimentul va avea loc in Piața Tricolorului, in perioada de 6-7 iulie 2019 și este adresat tuturor persoanelor pasionate de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.