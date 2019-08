Concurenţa din Bucureşti împinge dezvoltatorii de spaţii comerciale spre alte oraşe româneşti Stocul total de retail modern din Romania, care include atat parcuri de retail, cat si centre comerciale, a ajuns la aproximativ 3,7 milioane de metri patrati in prima jumatate a anului 2019, iar pana la sfarsitul anului urmeaza sa fie livrati aproximativ 130.600 metri patrati, se mentioneaza in analiza "Romania MarketView H1", realizata de CBRE.



Cea mai mare parte a stocului de retail este raspandita la nivel national, Bucurestiul avand o pondere de 31% din total. Centrele comerciale, cel mai des intalnit format de retail din Romania, ocupa 61% din suprafata totala analizata.



