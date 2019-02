Ritmurile de jazz vor fi aduse in prim-plan intr-o inedita sonoritate de catre TRAFFIC STRINGS in concertul Perpetuum Jazz, ce va avea loc afis portrait 19.12.2018.jpgduminica, 31 martie 2019,incepand cu orele 19.00, la Sala Radio din București. Atat armoniile specifice, cat și complexitatea ritmica ce caracterizeaza acest gen muzical, vor fi aduse in lumina prin intermediul unor lucrari compuse de mari nume ale jazz-ului – Herbie Hancock, Miles Davis, Louis Armstrong, John Coltrane și alții, cat și piese cu influențe sonore romanești. Intr-o provocare atat pentru membrii trupei și deopotriva…