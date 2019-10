Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile Iasului din acest an se vor desfasura sub semnul solidaritatii, a declarat primarul Mihai Chirica intr-o conferinta de presa, in care a detaliat masurile si programul evenimentelor din perioada 7-15 octombrie. Bugetul celei de-a XXVIII-a editii a Sarbatorilor Iasului se ridica la 910.000…

- Fiecare artist va avea un recital de 45 minute. Numele acestora apar in caietul de sarcini al unei proceduri de achizitie pe care Primaria a lansat-o ieri. Scopul licitatiei este a contracta o firma care sa se ocupe de aducerea artistilor (si plata onorariilor), de scenotehnica si sa organizeze focul…

- Comuna Cislau a fost in sarbatoare, in acest week end. Primaria comunei a organizat srabatoarea folclorica ”Legendele Cislaului”, un eveniment devenit tradiție. Organizatori au fost Primaria comunei Cislau, in colaborare cu Consiliul Județean. Startul distracției a fost dat la ora 14.00, cand a inceput…

- Localnicii din Hereclean se pregatesc, in acest final de saptamana, de sarbatoare. Primaria și Consiliul local Hereclean, Asociația Pro Hereclean și Biserica ortodoxa din localitate organizeaza duminica, 1 septembrie, evenimentul “Fii satului Hereclean”, ajuns la cea de-a IV-a ediție. Primarul comunei,…

- Duminica, 18 august, cu incepere de la ora 12:00, va avea loc cea de-a LXIII-a ediție a Festivalului Folclorului Codrenesc ”Oțeloaia”, eveniment organizat de catre Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare in colaborare cu Instituția…

- DJ-ul olandez Armin van Buuren a susținut, în cea de-a doua zi a festivalului UNTOLD, de la Cluj-Napoca, un show unic care a durat peste 7 ore, în care a mixat muzica trance și a inclus jocuri de lumini și lasere. Show-ul a început cu imnul „Deșteapta-te române”,…

- Anul acesta sarbatoarea orașului Ocna Mureș va dura 3 zile și va fi imparțita pe doua secțiuni: 1-2 august, Festival Internațional de Folclor și 3 august, Program de Muzica Ușoara și Foc de Artificii. Anul acesta la Festivalul Internațional de Folclor au raspuns invitației printre altele țari ca Egipt,…

- Primaria comunei Bocșa organizeaza duminica, 21 iulie, un eveniment la care sunt așteptați atat localnicii, cat și toți cei care doresc sa petreaca o zi de distracție in mijlocul bocșanenilor. La Serbarea Campeneasca Simion Barnuțiu, istorie și tradiție, sunt așteptați și artiști indragiți, punctul…