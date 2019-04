Concediu de opt săptămâni pentru tătici. Zilele libere vor fi egale şi non-transferabile pentru ambii părinţi Incepand de luni, tatii copiilor nascuti sau adoptati dupa aceasta data vor avea un concediu de aproape doua luni si ar urma sa se bucure de primele doua saptamani in acelasi timp cu mama, imediat sau dupa nastere sau adoptarea copilului. Restul de sase saptamani de concediu paternal pot fi impartite in primele 12 luni de la nastere sau adoptare.



Guvernul socialist condus de Pedro Sanchez a aprobat recent o lege privind egalizarea progresiva a concediului paternal cu cel maternal, astfel incat in anul 2020 concediul paternal va fi de 12 saptamani pentru ca in 2021 sa ajunga la 16 saptamani.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

