Stiri pe aceeasi tema

- Compania telecom Orange a anuntat, intr-o postare pe Facebook, sectionari multiple ale retelei de fibra optica, motiv pentru care clientii intampina dificultati in accesarea serviciilor de voce si date. Mai multi clienti ai retelei de telefonie mobila Orange au reclamat ...

- Intr-un mesaj pe Facebook, compania informeaza ca "o parte dintre clientii nostri intampina dificultati in accesarea serviciilor de voce si date, precum si a aplicatiilor Orange. Aceasta situatie se manifesta ca urmare a sectionarii multiple in reteaua de fibra optica. Colegii nostri din departamentul…

- Compania telecom Orange anunța, intr-o postare pe Facebook, sectionari multiple ale rețelei de fibra optica, motiv pentru care clienții intampina dificultați in accesarea serviciilor de voce și date.Citește și: Liberalii incearca sa-i 'traga frana de mana' lui Iohannis: Solicitari de renuntare…

- Rețeaua de telefonie mobila Orange a picat miercuri dupa-amiaza in București și in mai multe localitați din țara. O parte din clienții companiei nu pot folosi serviciile de voce și date, și nici aplicațiile mobile. In plus, nici site-ul de internet al companiei nu funcționeaza. Orange a confirmat disfuncționalitațile…

- Reteaua de telefonie mobila a Orange Romania intampina probleme, miercuri dupa-amiaza. Clientii nu pot efectua si primi apeluri in retea, trimite SMS-uri sau utiliza internetul mobil. In urma plangerilor primite, Orange a postat pe pagina de Facebook o reactie in care a explicat ca problemele au fost…

- Rețeaua mobila Orange nu este în prezent disponibila. Într-un mesaj pe Facebook, compania informeaza ca"O parte dintre clientii nostri intampina dificultati in accesarea serviciilor de voce si date, precum si a aplicatiilor Orange. Aceasta situatie se manifesta ca urmare a sectionarii…

- ​Primaria București și Netcity Telecom au atacat în instanța decizia data luna trecuta de arbitrul telecom (ANCOM) care a impus reducerea tarifelor și a stabilit condițiile de acces nediscriminatoriu la rețeaua subterana de fibra optica Netcity din București. Obligați sa-și mute în subteran…

- In ciuda previziunilor care estimeaza o incetinire a creșterii economiei mondiale, in anul care abia a inceput, presiunea exercitata de inovațiile din industria IT și de planurile anunțate de marii jucatori globali, va impune companiilor continuarea investițiilor, nu doar in soluții IT, ci și in schimbari…