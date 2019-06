Lupte intre maimute, tigri in sate - seceta si temperaturile extreme din India au provocat comportamente neobisnuite in randul animalelor, a informat sambata presa locala, relateaza AFP. Circa 15 maimute au murit, probabil din cauza insolatiei, dupa ce s-au luptat pentru acces la o sursa de apa in padurea din Joshi Baba, a declarat un padurar pentru mass-media indiana. Aceste lupte reprezinta un comportament "rar si ciudat pentru erbivore", a spus el. Potrivit presei locale, tigrii au parasit rezervatiile forestiere in care traiesc pentru a cauta apa in sate, provocand panica in randul locuitorilor.…