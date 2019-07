Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a admis miercuri, cu majoritate de voturi, conflictul dintre Parlament și Inalta Curte de Casație și Justiție privind completurile specializate pe corupție de la Instanța Suprema, au declarat pentru G4Media.ro surse participante la ședința.

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, reactioneaza la decizia completului de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care l-a achitat joi pe secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, fost judecator CCR, acuzat de DNA de mai multe infractiuni, printre…

- Gheorghe Stan, fost șef al Secție de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, și Cristian Deliorga, fost judecator la Curtea de Apel Constanța, vor depune juramantul, marți, de la ora 13.00, la Palatul Cotroceni ca judecatori ai Curții Constituționale, informeaza Administrația Prezidențiala, anunța…

- Curtea Constituționala urmeaza ca miercuri, 5 iunie, sa ia o decizie pe sesizarea lui Florin Iordache, in calitate de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in privinta completurilor de trei judecatori de la instanța suprema, specializate in cazuri de coruptie. In cazul in care CCR admite sesizarea,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat vineri pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform G4media. In aceeasi zi este programat la ICCJ termen in dosarul angajarilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Dumbraveni, ca o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in privinta completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea avea ca efect reluarea procesului in care este parte.…

- Fostul judecator al Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, a declarat ca daca ar mai fi parte a CCR, acesta ar respinge sesizarea facuta de Florin Iordache privitoare la completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Zegrean considera ca Iordache nu avea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, joi, sesizarea privind lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, facuta de Florin Iordache, in calitate de presedinte delegat al Camerei Deputatilor. La termenul de miercuri, CCR a amanat...