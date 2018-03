Stiri pe aceeasi tema

- O serie de creatii ale unor compozitori romani vor fi prezentate, in premiera absoluta, prin proiectul "Din toate colturile lumii spirituale", ce se va derula in Biserica Evanghelica din Crit, judetul Brasov, in Saptamana Patimilor la catolici si protestanti, in organizarea Asociatiei Cultura Viva…

- De la an la an, numarul companiilor care aleg sa iși motiveze și sa iși fidelizeze angajații a crescut, iar peste 70% dintre acestea folosesc tichete valorice. Angajatorii aleg ocazii precum 8 Martie, 1 Iunie, Sarbatorile de Paște sau Craciun pentru a-și arata recunoștința fața de fiecare angajat in…

- Relațiile dintre Romania și Japonia au fost deteriorate, din cauza luptei politice din țara noastra. Un prim episod l-a avut in centru pe Mihai Tudose, cel care a demisionat chiar cu o seara inainte de vizita oficiala a premierului Japoniei, Shinzo Abe, la București. Pe cale de consedința, Abe a…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca în maximum doua saptamâni vor veni în România, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmând ca alte doua state, SUA și Italia, sa trimita alte o suta de kilograme.

- Selectionata de rugby a Romaniei invins, sambata, la Cluj Napoca, scor 25-15 (10-8), in in etapa a treia a Rugby Europe Championship. Dupa acest joc, Stejarii mai au programate confruntari cu Belgia (10 martie, Buzau) si cu Georgia (18 martie, Tbilisi).Stejarii se pot califica la Cupa Mondiala…

- Un pacient de 55 de ani dat disparut 24 de ore de la Clinica universitara Medicala 2 a fost gasit mort pe nițște scari ale spitalului, fara ca cineva sa îl vada. ”Aici, în data de 21 februarie a murit un om. Tragedia este…

- Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa își spuna punctul de vedere: "Tragedia este ca acest pacient de 55 ani a murit pe niște scari, singur în condițiile în care timp de 24 de ore a fost cautat fara rezultat în mod haotic de rude, infirmiere și cel…

- Bucureștenii au fost cei mai bine platiți din România, având un salariu net de 3.116 de lei, în 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt în Teleorman, unde angajatii au câstigat, în medie, câte 1.780 de lei…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…

- Harta salariilor din Romania pe anul 2017 arata ca salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut de 2.400 de lei net pe luna, insa in peste jumatate dintre judetele țarii noastre, salariile oamenilor sunt sub 2.000 de lei net. Angajații bucureșteni se afla pe primul loc in topul celor mai mari…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Ministrul Muncii face afirmatii care, pe langa faptul ca nu isi gasesc sustinere in legislatia actuala, creeaza mari tensiuni in mediul de afaceri. Un mediu de afaceri si asa greu incercat, in conditiile in care, la inceput de martie, functioneaza din punct de vedere fiscal pe baza unei ordonante care…

- Companiile private care au majorat salariul brut al angajatilor pentru ca acestia sa nu fie afectati de “revolutia fiscala” si-au luat masuri de precautie: au inclus in actul additional de majorare o clauza care stipuleaza revenirea la salariul brut din decembrie 2017 in cazul in care…

- Clasamentul mizeriei Sarmana noastra țarișoara pare a fi condamnata la perpetua mizerie. O spunem chiar noi, iar indicatorii companiei Bloomberg par sa confirme afirmațiile noastre. De ani de zile, Bloomberg publica la fiecare început de an un „Clasament al mizeriei" (Misery Index),…

- Circulația trenurilor de pasageri se desfașoara și astazi în condiții de iarna, fara linii închise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului și a viscolului. Potrivit CFR Calatori, circulația trenurilor de pasageri se desfașoara în continuare…

- Deputatul PNL de Dolj, Nicolae Giugea, a condamnat astazi, intr-o conferința de presa, masurile fiscale luate in ultimul an de guvernarea PSD-ALDE, care au bulversat piața muncii din Romania. Giugea a dezvaluit ca el a inspirat titlul moțiunii simple „Lia ...

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a anunțat joi ca Bucurestiul va avea Plan Integrat de Calitate a Aerului aprobat la sfarsitul lunii mai. Alaturi de comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella, ministrul Gavrilescu a prezentat subiectele discutate in cadrul intalnirii:…

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- Reprezentanții CCIAT s-au intalnit miercuri la sediul instituției cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, pentru a discuta asupra problemelor cu care se confrunta reprezentanții firmelor cu capital din aceasta țara. Iar cel mai fierbinte subiect este cel al lipsei forței de munca.…

- "Pentru cei care nu cunosc prea bine o limba straina sau pentru cei care doresc mai mult confort, sa aiba totul organizat, exista agentii de turism care gandesc si vand pachete complexe de turism in destinatii din intreaga lume, unele dintre ele avand si insotitor de grup roman. Se observa o crestere…

- Meciul de la Madrid, de pe Estadio Nacional Complutense, era vital pentru "naționala" Romaniei. In cazul unei victorii "tricolorii" obțineau biletele pentru Cupa Mondiala din Japonia 2019. Chiar și o infrangere, dar la mai puțin de 10 puncte diferența, i-ar fi plasat tot pe ai noștri in pole-position…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. Este așteptata o decizie din partea premierului Dancila, dupa scandalul de la DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, la intoarcerea din Japonia,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma ...

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le transmite funcționarilor de la stat carora le-au scazut salariile sa se duca in sistemul privat. El i-a vizat și pe cei care sunt liber profesioniști și le e greu sa completeze o declarație de venituri pentru a se stabili impozitul: Sa treaca funcționari publici”,…

- Functionarea zonei europrezinta interes exceptional pentru Romania.Viitorul Uniunii Europene (UE)depinde in mod covarsitor de zona euro,la care Romania tintestesa adere. Zona euro (ZE)a eliminat riscul valutar pentru statele ce au format UE si care doreau o adancire a integrarii economice. Criza mecanismului…

- Adrian Vasilescu, consilier de strategie al BNR, a dat asigurari ca, desi indicele bursier Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere din vara anului 2011 incoace, nu vine criza. "Prima idee, cea mai importanta, este ca nu vine criza, in ciuda scaderilor de la bursa. Nu vine criza, desi…

- Agentia de turism J’Info Tours, una din cele mai mari de pe piata, a bugetat in acest an afaceri mai mari cu 7% pe fondul atragerii de noi clienti din domeniul auto, dar si al bugetelor in crestere alocate de clientii existenti, potrivit lui Carmen Pavel, proprietara companiei. „Contributia clientilor…

- Romania.travel, site-ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat ca nu exista cadrul legal…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) reitereaza solicitarile adresate coalitiei de guvernare si Guvernului privind aplicarea masurilor asumate in timpul campaniei electorale. Citeste si: Un ONG, suspectat de DNA de FRAUDA cu fonduri europene: Procurorii OLAF au…

- "Rezultatele economice sunt fantastice. Rata cresterii economice este impresionanta. Ponderea datoriei publice in PIB este sub control. Deficitul bugetar este in jur de 3%. Deci indicatorii macroeconomice arata foarte bine si problema este daca modelul de crestere economica este sustenabil in viitor…

- Anul trecut firmele straine care opereaza in Romania au ajuns la o pondere de 50% in cifra de afaceri totala din economie, iar cele romanesti au coboarat la 46%, se arata in a treia editia a studiului Capitalul privat romanesc, lansat de Piarom si ZF. In 2015 firmele straine aveau 49%, iar cele cu…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca, citat de Agerpres. Întrebaţi…

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- De altfel, companiile care cumpara vacante in bloc pentru angajati reprezinta si grosul afacerilor derulate de firmele de turism, ponderea clientilor corporate ajungand acum la peste 65%. "Acesti clienti din agricultura sunt companii cu bugete mari, de peste un milion de euro pentru servicii…

- Potrivit Codului Muncii, toti romanii vor beneficia de o zi libera in data de 24 ianuarie. Ziua de 24 ianuarie simbolizeaza sarbatorirea Unirii Principatelor Romane, ea fiind specificata ca zi libera in reglementarile din 2016 ale Codului Muncii din Romania. Exceptie de la prevederile Codului Muncii…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Ilfov dispune, prin intermediul EURES România, de 150 de locuri de munca în domeniul agricol ȋn Spania. Dintre aceste posturi, 100 de posturi pentru femei la cules si ambalat fructe si 50 de posturi pentru barbati la cules…

- Vremea in Romania. CNAIR a anuntat situatia drumurilor in Romania in aceasta dimineata, joi, 18 ianuarie. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri inchise. Totodata, meteorologii au emis, miercuri dupa-amaiza, o avertizare cod portocaliu…

- "Excelentei Sale, Domnului ambasador Kisaburo Ishii. In nume propriu as dori sa urez bun venit Premierului Japoniei in tara noastra unde mi-as fi dorit sa fi fost primit cu respectul cuvenit de catre autoritatile romane. Imi cer scuze, eu ca cetatean, pentru lipsa de curtoazie a reprezentantilor…

- Romania poate fi confruntata inclusiv cu punerea in discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata insa convins ca nu se va ajunge intr-o astfel de situatie. De asemenea, el a apreciat ca actualul…

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Intr-o postare pe pagina sa de facebook, europarlamentarul si-a spus parerea fata de rezultatul intalnirii de astazi de la sediul PSD: "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Fostul președinte al Romaniei a comentat despre criza interna din PSD. Traian Basescu susține ca, Romania este interesata de fondurile de coeziune, care inseamna autostrazi si cai ferate modernizate, iar Dragnea și Tudose ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”. ”Despre criza din PSD! Intr-un context european…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- Companiile farmaceutice de pe bursa si-au rasplatit actionarii cu peste jumatate de miliard de lei dupa startul crizei din 2008. Anii 2009-2010 au marcat o blocare a distributiilor de dividende in majoritatea cazurilor, insa ulterior acestea au revenit odata cu profitul inregistrat de firmele din…

- 2017, anul crizei de forta de munca. Ce solutii au gasit angajatorii si Guvernul Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri, iar pe Guvern, sa majoreze contingentul de…

- Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca fara precedent, care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri si pe Guvern sa majoreze contingentul de personal din strainatate care va putea fi angajat in Romania.

- Roxana Ciuhulescu și-a luat iubitul și au plecat peste hotare, acolo unde e cald și bine. Cei doi au petrecut Craciunul in Thailanda și nu au ezitat sa se pozele impreuna, aratandu-le tuturor ca se iubesc.