Programul de automatizare prevede ca Amazon va instala cate doi roboti in cateva zeci de depozite, eliminand cel putin cate 24 de locuri de munca pentru fiecare aparat. Aceste depozite au, in medie, mai mult de 2.000 de angajati. Proiectul ar duce la taierea a mai mult de 1.300 de locuri de munca, in 55 de depozite din SUA. Amazon s-ar astepta sa recupereze costurile in mai putin de doi ani, in conditiile in care un astfel de robot costa un milion de dolari plus cheltuieli operationale, scrie adevarul.ro. Planul companiei nu a fost prezentat public pana in prezent, dar zvonurile arata ca Amazon…