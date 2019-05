Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, Uniunea Europeana a importat 179.000 de kilograme de mazare din Republica Madagascar, cu o valoare totala de peste 800.000 de euro, anunta, cu umor, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, in ziua in care fostul primar al Constantei, Radu Mazare, va fi adus in tara, dupa un „sejur“ de un…

- Comisia Europeana este ingrijorata de faptul ca negocierile de pana acum, pe Politica de Coeziune, nu au condus la un rezultat concret nici macar in ceea ce priveste prevederea si continutul viitorului cadru de programare, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comisarul european pentru…

- "In general, sfatul Comisiei Europene este reducerea taxelor pe munca, in special munca platita cu salarii mici si transferul spre alte baze de impozitare, care sa fie mai putin daunatoare pentru crestere. Iar acest lucru este valabil in special pentru tarile cu un nivel ridicat al sarcinii fiscale.…

- (foto: 9to5mac.com) La 12 martie, reuniunea Consiliului Afaceri Generale organizata la Bucuresti de presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene consemneaza un esec de proportii al guvernului de la Bucuresti. Nu a existat nici macar o voce care ar fi pariat pe un succes. Si a fost ultima sansa…

- Frans Timmermans a declarat, luni, la București ca Romania ar fi fost in actuala situație a Ucrainei daca nu ar fi intrat in Uniunea Europeana. Vicepreședintele Comisiei Europene a spus ca ”Nu este niciun dubiu pentru mine ca daca nu faceați acest pas istoric, ceea ce Putin face acum in Ucraina, o facea…