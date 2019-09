Anul trecut, E.ON a anuntat ca vrea sa preia Innogy, divizia de energie regenerabila a rivalei RWE AG, intr-o tranzactie complexa, evaluata la aproximativ 20 de miliarde de euro (25 miliarde de dolari). Este cel mai important proces de restructurare de pe piata energiei din Germania, dupa ce cancelarul Angela Merkel a anuntat ca statul german va renunta in totalitate la energia nucleara pana in 2022, in urma dezastrului atomic de la Fukushima (Japonia).



