- Comisia Europeana a stabilit ca prim-ministrul ceh Andrej Babis este in conflict de interese din cauza imperiului sau de afaceri cedat unor fonduri fiduciare si din acest motiv tara ar putea pierde unele fonduri UE, relateaza vineri editia online a cotidianului Hospodarske noviny, potrivit Reuters.…

- Azi este 25 mai, Ziua Internationala a Copiilor Disparuti. Azi, se vor lansa baloane si statistici. Se va face un pic de preventie si se va bifa inca o actiune. Dar... 3000 de copiii dispar pe an in Romania 40 de milioane de lei au investit partidele politice in campania electorala pentru europarlamentare.…

- Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene, susține ca Polonia ar trebui sa contribuie mai mult financiar și sa nu mai trateze Uniunea Europeana ca pe o "mașina de produs bani", relateaza agentia Reuters, citata de Mediafax. "Uniunea Europeana nu este o mașina de stors bani, o vaca…

- Viorica Dancila face astazi o vizita de lucru la Bruxelles. Premierul are programata o intrevedere cu prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans. De asemenea, Dancila va participa la Summit-ul Social Tripartit. Frans Timmermans a fost saptamana trecuta, luni, la Bucuresti, avand discutii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au avut astazi, la Palatul Victoria o intalnire in cadrul careia au discutat despre colaborarea dintre Guvernul Romaniei și Comisia Europeana.Discuțiile au fost constructive și au reprezentat o continuare…

- Cotidianul francez Le Monde scrie, intr-un editorial, care este avantajul Laurei Codruța Kovesi in lupta pentru a obține postul de procuror-șef al primului Parchet European din istoria Uniunii Europene (UE). Sub titlul “Alegerea unui procuror roman pentru a conduce Parchetul European ar fi un simbol…