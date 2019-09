Stiri pe aceeasi tema

- „Alegerea Presedintelui USR prin votul universal al membrilor, exprimat prin intermediul unui sistem electronic, a fost decis de catre Congresul USR in 13.07.2019. Experienta anterioara cu un astfel de sistem, folosit in interiorul USR, a avut loc cu ocazia alegerilor primare pentru desemnarea candidatilor…

- Congresul USR va alege sambata noua componenta a Biroului National, forul de conducere al partidului. Sunt trei mari tabere care se lupta pentru putere: lista condusa de Dan Barna, ales presedinte al USR cu scandal; lista contestatarilor lui Barna, pe care se regasesc nume ca Stelian Ion, Cristi Seidler,…

- "Ceea ce ati vazut in presa tine tot de continuarea unei strategii electorale pe care colegii pot sa o aprecieze daca a functionat sau nu, tine de tipul de eleganta de acceptare a unui rezultat. In realitate, si au raspuns si colegii mei, sistemul de vot folosit e unul care nu permite niciun fel…

- „Toata ziua de duminica, 1 sept, prima zi de vot, Catalin Drula a avut parola de la sistemul de vot. Putea sa genereze linkuri de vot, sa genereze noi adrese de email, sa suprascrie voturi, sa faca ce voia el. Catalin Drula – om de baza in Echipa Barna – a vut mijloacele sa faca o frauda naționala.…

- Cosette Chichirau si Alexandru Surcel, contracandidatii lui Dan Barna, au obtinut 2907 (31.35-) si respectiv 269 (2.90-) dintre voturilor membrilor USR. Potrivit statutului, presedintele USR este ales prin vot electronic secret de catre toti membrii partidului, ceea ce ii asigura o larga reprezentativitate…

- Dan Barna a fost ales presedinte al partidului Uniunea Salvati Romania (USR) pentru un nou mandat, in cadrul unui scrutin intern, desfasurat online in perioada 1-5 septembrie. Potrivit unui comunicat de presa al USR, Barnea a obtinut 6.097 (65,75%) din totalul de 9.314 voturi. Cosette Chichirau si…

- Cinci membri USR s au inscris in cursa pentru presedintia partidului, inclusiv Dan Barna, actualul presedinte al USR si candidatul USR PLUS pentru cea mai inalta functie in stat. Toate cele cinci candidaturi au fost validate de Comisia Electorala. In cursa interna s au inscris, pe langa presedintele…