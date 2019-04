Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat astazi, 2 aprilie, finantarea a patru proiecte majore in Romania - „Retea de infrastructura rutiera integrata pentru zona orbitala din Bucuresti”, „ Imbunatatirea serviciilor de transport pe linia de metrou 2, Berceni-Pipera”, „Protectia…

- Romania organizeaza marti si miercuri, la Bucuresti, conferinta cu tema 'Turism durabil - Politici comune ale statelor membre ale UE', in contextul detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului 2019. La eveniment vor participa experti din cadrul institutiilor…

- Miguel Arias Canete, Comisarul european pentru politici climatice si energie, vine la Bucuresti. Luni, el participa la reuniunea „Initiativei de Cooperare Regionala in domeniul energiei in Centrul si Sud-Estul Europei“, iar marti, la Consiliul Informal de Energie, prezidat de ministrul Energiei, Anton…

- Comisarul european pentru politici climatice si energie, Miguel Arias Canete, va efectua o vizita la Bucuresti pe 1 si 2 aprilie 2019, scrie Agerpres. Potrivit Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, oficialul european va participa luni la reuniunea "Initiativa de Cooperare Regionala in…

- Premierul Viorica Dancila i-a promis prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Guvernul nu va adopta in sedinta de vineri o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Potrivit unor surse citate de Mediafax, premierul a avut o videoconferința cu Timmermans și a mai…

- "Eu cred ca raspunde (blocarea fondurilor europene pentru tarile care nu respecta statul de drept - n.r.) acestui principiu pe care-l avem foarte clar in Comisia Europeana si in Uniunea Europeana: toleranta zero fata de frauda. Pe de alta parte, implementarea cu succes a tuturor proiectelor, dar…