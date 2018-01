Comisarul european Avramopoulos: Bulgaria este un bun exemplu de protejare a frontierelor externe ale UE

Stiri pe aceeasi tema

- Este "inacceptabil" ca tari din Uniunea Europeana sa refuze sa participe la primirea de solicitanti de azil pentru a mai reduce povara de pe umerii unor state membre ca Grecia si Italia, afirma, intr-un interviu pentru AFP, comisarul european pentru migratie, Dimitris Avramopoulos. El…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate 'rupturi' in Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia…

- Herbert Kickl, noul ministru de Interne al Austriei (FPOe, extrema dreapta), a anuntat joi infiintarea unei „unitati de aparare a frontierelor” pentru a face fata unui aflux de migranti similar celui din 2015, scrie Agerpres. „Nu se pune problema ca 2015 sa se repete. Prin urmare, am dat instructiuni…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Iata reacția lui Gheorghe Bejan, directorul executiv al Patronatul Zaharului din Romania: "In urma anunțului privind inchiderea Fabricii de Zahar Oradea, publicat in diverse mijloace media, au aparut comentarii și opinii care pun industria zaharului și cultura sfeclei de zahar intr-o lumina…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Bulgaria, care urmareste sa adopte moneda unica europeana euro, a realizat progrese reale in apropierea economiei sale de cea a tarilor din zona euro, dar inca mai are de lucru, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Juncker, care s-a…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comparat joi istoria Balcanilor cu serialul Urzeala Tronurilor (Game of Thrones), relateaza AFP. Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs…

- vezi prezentarea In cel mai BUN caz, Romania este mediocra comparat cu tarile Uniunii Europene. Si aici nu vorbim doar despre educatie, sistem de sanatate sau infrastructura, trei piloane complet ignorate de majoritatea guvernelor trecute, si de actualul. Sunt lucruri “mai subtile”care…

- Proprietarul celei mai mari firme de lactate din Bulgaria, Petar Hristov, a fost impuscat langa sediul companiei din Sofia. Crima vine la cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si mai corupta tara din UE, si-a asumat presedintia Uniunii Europene pentru prima data de cand s-a alaturat uniunii.…

- Subiectul privitor la ridicarea sanctiunilor impotriva Rusiei nu se va pune in timpul Presedintiei bulgare a Uniunii Europene, pentru ca deja s-a decis ca acestea sa fie prelungite pana la sfarsitul lunii iulie 2018, a declarat, pentru postul public de televiziune de la Sofia (BNT), ministrul bulgar…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul Romaniei, dupa anuntul privind analizarea cu seriozitate a posibilitatii mutarii Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza site-ul de stiri palestinian PNN.ps. Amal Jado, secretar de stat…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca Bulgaria, Romania si Croatia trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea Europeana nu pot exista state de rangul doi si nu este cinstit ca aceste state…

- Cele mai multe dintre armele recent fabricate si folosite de membrii gruparii teroriste Stat Islamic au fost fabricate in China, Bulgaria si Romania, arata un raport publicat de Conflict Armament Research (CAR), organizatie internationala care documenteaza traficul de arme in zonele de razboi. De altfel,…

- Campania „Romani pana la moarte” a scos in evidenta o serie de probleme grave cu care se confrunta romanii plecați la munca in strainatate, dar si familiile lor. Documente pierdute, corpuri abandonate in morgi, saracie si nepasare sunt printre situațiile intalnite la multe dintre cazurile descrise pe…

- La toate facultațile de științe juridice și la toate cursurile de diplomație, fara excepție, a fost susținut principiul conform caruia politica externa este o prelungire a politicii interne. Astazi, o parte cel puțin din aceasta axioma nu mai sta în picioare. Generații întregi am învațat…

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria si Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltare economica si schimburi culturale, aderarea efectiva ramanand doar o formalitate la care ne-am angajat toate cele trei tari ale Uniunii Europene sa sprijinim cat putem Serbia, a declarat premierul…

- În ceea ce privește independența judecatorilor din Republica Moldova, mai este înca multe de facut. La acest capitol actualmente este importanta îmbunatațirea situației. Declarația a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Peter Michalko, în…

- Autoritatile din Bulgaria si Suedia au retinut noua persoane intr-o operatiune comuna realizata in cele doua tari impotriva traficului de persoane, informeaza miercuri BTA. La operatiunea care a dus la neutralizarea unui grup infractional angajat in trafic de persoane in scopul cersetoriei au participat…

- Evocarea personalitatii Regelui Mihai in presa internationala Majestatea Sa, Regele Mihai. Foto: Casa Regala Simbol al istoriei dramatice a României din secolul al XX-lea' o personalitate esentiala pentru întelegerea convulsionatei istorii europene din ultimele opt decenii; unul dintre…

- Bulgaria este pregatita sa intre in zona euro si dupa ce va adopta euro se poate astepta la sprijin serios, financiar, dar mai ales tehnic, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comi­siei Europene responsabil de euro si dialog social. Comisarul a facut aceste comentarii in contextul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. Intrebat cum comenteaza problemele…

- Comisia Europeana a salutat decizia Canadei de a elimina obligativitatea vizelor pentru cetațenii români și bulgari începând cu data de 1 decembrie, aceasta decizie fiind rezultatul unor intense eforturi diplomatice și al negocierilor continue la nivel politic și tehnic între…

- Canada a eliminat vizele obligatorii pentru toate categoriile de cetateni romani si bulgari, decizie ce va intra in vigoare de la data de 1 decembrie. Decizia vine in urma unor intense eforturi diplomatice si a negocierilor sustinute la nivel politic si tehnic intre Romania, Bulgaria, Canada…

- "Ne dorim ca Romania sa devina cat mai repede membra a spațiului Schengen, consider ca are toate condițiile sa o faca. (...) Slovenia susține puternic aderarea Romaniei la OECD. Am avut ocazia sa discut cu secretarul general al OECD in legatura cu aceasta chestiune, am vorbit despre procesul de extindere…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat la Sofia, ca Uniunea Europeana ar trebui sa faca din integrarea Balcanilor o prioritate, in momentul in care Bulgaria se pregatește sa preia in ianuarie președinția semestriala a Uniunii Europene, relateaza AFP,

- Orasele Milano, Amsterdam si Copenhaga au trecut în turul al doilea de vot al Consiliului UE privind stabilirea sediului Agentiei Europene a Medicamentului, dar Bucurestiul n-a reușit sa treaca de primul tur, afirma, luni, surse europene citate de Mediafax. Conform unor surse europene…

- Directorul adjunct al Departamentului European al FMI, Emil Stavrev, responsabil cu economiile emergente, atrage atentia ca nu vede tocmai lucruri bune in cresterea economica a Romaniei cu care se lauda guvernantii, care ar trebui sa ia rapid masuri. "Ar trebui retras stimulul fiscal, pentru…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni, regulamentul privind un sistem de intrare/iesire in statele membre si regulamentul de modificare a Codului frontierelor Schengen in legatura cu sistemul de intrare/iesire, potrivit unui comunicat al institutiei europene. Acest sistem va inregistra…

- Ungaria si Bulgaria au o pozitie comuna în privinta problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, precum migratia ilegala, si împartasesc raspunsul pentru abordarea acestora, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa o întrevedere cu guvernul bulgar,…

- Romania este un inovator modest. Performanta a scazut cu 14,1- fata de media Uniunii Europene din 2010 si pana acum. Astfel, daca in 2010 inovatia era la 48- din media UE, acum a ajuns la 34 de procente. Prin comparatie, Bulgaria s-a mentinut practic la acelasi nivel cu cel al mediei europene, cu crestere…

- Investițiile în sectoarele public și privat pentru asigurarea securitații informatice și combaterea criminalitații cibernetice reprezinta o necesitate urgenta, a declarat luni viceministrul bulgar de interne, Milko Berner, în deschiderea celui de-al 4-lea Forum regional sud-est-european…

- Dezbaterea cu privire la viitorul proiectului european prinde din ce in ce mai mult contur, se imbogateste cu noi contributii. Cartii Albe privind viitorul Europei a Comisiei Europene, cu cele 5 scenarii posibile prezentate in martie 2017, i s-a adaugat, in septembrie, discursul presedintelui…

- Cristian Diaconescu a afirmat in emisiune: "Conform Constitutiei din 1978, decizia Parlamentului de la Barcelona este in afara legii. In acest moment se pune problema cum si in ce fel Madridul va reactiona avand legea de partea sa. Constitutia interzice orice act de secesiune, ca de altfel…