- Centrul Infotrafic avertizeaza ca, marti, traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe sensul catre Ungaria al Autostrazii A1 Arad – Nadlac, la punctele de trecere a frontierei Nadlac I si Nadlac II, coloanele de masini fiind de 12 kilometri.

- Traficul rutier este restrictionat joi pe banda a doua a autostrazii A1 pe sensul Pitesti catre Bucuresti, in localitatea Petresti, judetul Dambovita, pentru lucrari de asfaltare, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca joi pana la ora…

- Traficul rutier este restrictionat joi pe mai multe tronsoane ale autostrazii A1, pentru lucrari, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, joi, pe A1 Sibiu-Deva, sunt instituite restrictii intre km. 277+500 - 276, B1 și BU, sensul Deva-Sibiu,…

- Traficul este restricționat, joi, pe doua sectoare din Autostrada București-Pitești, unde au loc lucrari de asfaltare. Potrivit Centrului Infotrafic, vor fi afectate prima banda și cea de urgența, scrie Mediafax.Polițiștii anunța ca lucrarile vor fi efectuate pe sensul de mers spre Pitești…

- Traficul rutier este intrerupt luni pe autostrada A4, pe sensul Agigea catre Ovidiu, dupa ce doua TIR-uri s-au ciocnit.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul rutier este intrerupt pe Autostrada A4, pe sensul Agigea catre Ovidiu, in zona localitatii…

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, in coloana, pe DN 2 Ramnicu Sarat – Focșani, in urma unui accident in lanț, intre cinci mașini. Doua persoane au fost ranite ușor in urma impactului, anun'[ MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in…

- Traficul este ingreunat, vineri dimineața, pe DN2, in localitatea Sindrilita, județul Ilfov, dupa ce trei mașini au fost implicate intr-un accident. Circualția se desfașoara alternativ, pe un singur fir, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul in care au fost implicate…