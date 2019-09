Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat ca a avut luni o intalnire cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, si cu cel al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, precizand ca nu a fost luata vreo decizie privind alegerile prezidentiale, dar a fost inceputul unor discutii care sa duca la maximizarea sanselor…

- "In concluzie, vom avea un Cex in care se va decide daca PSD o sustine sau nu pe Kovesi. Pe bune ???", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook. La Galati, Viorica Dancila a declarat ca decizia sustinerii Laurei Codruta Kovesi de catre PSD va fi luata in forurile statutare ale PSD. ”Nu…

- Recent inchRecent incheiatul Congres PSD A CONSEMNAT UN FRUMOS SUCCES PENTRU VIORICA DANCILA si o palma usturatoare , chiar un dezastru pentru PSD Alba. Sprijinit si indrumat din umbra de Paul Stanescu, ajutat din toata inima de Marcela Daramus, Dirzu a rupt inima targului, mobilizarea lui nereusind…

- „Vreau sa fac o precizare. Imi respect foarte mult colegii, colegele, deputații și senatorii din Parlament, intotdeauna am susținut ca trebuie ca Parlamentul sa fie o instituție respectata. Nu mi-aș fi permis niciodata sa sfidez pe cineva din Parlament, dar nu am fost miercuri pentru ca nu am discutat…

- ​Viorica Dancila, președintele interimar al PSD și premier, a participat joi, la reuniunea liderilor Partidului Socialiștilor Europeni, unde a transmis ca este extrem de importanta reluarea dialogului și "consolidarea relației cu prietenii și partenerii din marea noastra familie europeana".…

- PSD si ALDE vor depune in aceasta sesiune o initiativa legislativa de modificare a Constitutiei, in sensul votului dat la referendum, a declarat miercuri presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.El a facut aceste precizari fiind intrebat despre discutiile de la Vila Lac 1, acolo unde…

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, se întâlneste sâmbata, la Neptun, cu liderii organizatiilor judetene, pentru a discuta despre pregatirea Congresului din 29 iunie si despre activitatea partidului din perioada urmatoare, relateaza Agerpres.Vineri, la Neptun,…

- Primarii marilor orase s-au dus astazi la Guvern, peste Viorica Dancila pentru a cere bani pentru localitatile pe care le conduc. Edilii au refuzat o noua intalnire cu ministrul Finantelor, care si-a aratat disponibilitatea pentru dialor. Primarii spun ca nu mai au ce discuta cu Eugen Teodorovici,…