Codrin Ștefănescu, despre ELIMINAREA sa: Mi-a fost frică o singură dată "Mie mi-a fost frica in viața mea o singura data, acum 28 de ani și doua luni, ca nu o sa invingem. Eu in acest partid nu sunt nici senator, nici deputat, nu sunt ministru, nu sunt secretar de stat și nu am facut in viața mea un leu cu statul. Am intotdeauna curajul sa imi susțin punctul de vedere. Pana in momentul in care am crezut eu ca Liviu Dragnea trebuie sa fie președintele partidului, am facut parte din oamenii care l-au sprijinit fara niciun fel de tremur. Și eu, și Badalau, știm un lucru: decizia care se ia prin vot e definitiva. Nu exista tabere și fisuri in partid", a spus Codrin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

