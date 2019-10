Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Codlea, Mihai Cimpeanu, prezinta ce investiții vor incepe in luna octombrie in urbea de la poalele Magurii. Una dintre cele mai importante investiții este corpul de la școala de pe strada Horia nr. 5. Lucrarilor vor incepe in doua saptamani. Suma estimata…

- In cadrul ședinței extraordinare de ieri, 2 septembrie 2019, consilierii locali careieni au aprobat rectificarea bugetului local, studiile de fezabilitate privind instalarea de iluminat antipanica in sala festiva a Primariei, realizarea sistemului de detecție și semnalizare a incendiilor la creșa și…

- O echipa a Garzii Nationale de Mediu (GNM) se afla la locul producerii incendiului din Baneasa, dar masuratorile privind calitatea aerului vor incepe dupa ce focul va fi stins definitiv, a declarat, vineri,...

- Primaria Codlea a lansat astazi pe SICAP licitația de achiziționare a unei autospeciale de pompieri multirol. Autospeciala pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența este dotata pentru prima interventie si cercetare. Mașina are semnalizatoare acustice și luminoase, aparate de respirat, mijloace…

- Acuzata de primarul Timisoarei ca nu ar vrea sa se autosesizeze pe tema poluarii atmosferice din Timisoara, prefectul de Timis, Eva Andreas ii transmite edilului-sef ca masuratorile se efectueaza permanent de catre Garda de Mediu, iar la nivelul Institutiei Prefectului exista un grup de lucru pe aceasta…

- Primaria Codlea a publicat in sistemul electronic de achiziții publice anunțul de licitație pentru „Reabilitarea imobilului situat in strada Horia nr. 5, respectiv consolidari, recompartimentari spații pentru cele patru corpuri de cladire pentru conformarea la normele in vigoare și redarea destinației…

- Conducerea municipiului – primar, viceprimari și directori de instituții – a avut o intalnire cu locuitorii din zonele Copacelu, Cazanești, Raureni și Stolniceni, joi 11 iulie, incepand cu orele 18.00 la Cinematograful „Geo Saizescu” prezentandu-le acestora investițiile recente, dar și pe cele avute…

- Primaria Codlea a postat pe sistemul electronic de achiziții publice anunțul referitor la realizarea proiectului tehnic și execuția „Modernizarii Parcului Colorom” din municipiu. Practic, va fi un alt parc, ne spune primarul interimar Mihai Cimpeanu. In parc se refac aleile, zonele verzi, se schimba…