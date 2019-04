Stiri pe aceeasi tema

- McKenna Shea Xydias, o fetița de doar doi ani, a fost diagnosticata cu un caz extrem de rar de cancer ovarian, dupa ce a prezentat simptome banale precum febra, inflamație abdominala și dificultatea de a urina.

- Iubita lui Codin Maticiuc a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, scrie dcnews.ro. Codin Maticiuc a facut anunțul cel mare pe rețelele sociale. Citeste si Codin Maticiuc, dezvaluire soc despre femeia pe care a lasat-o gravida. "Ea este!" ''Uite, tata. Sunt și eu un tata'', ''Nu-ți…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- Cantareata Andreea Balan (34 de ani), care a suferit un stop cardio-respirator in timpul nasterii prin cezariana, a transmis primul mesaj si a publicat prima imagine in care apare alaturi de fetita ei. In plus, vedeta a dezvaluit care a fost complicatia care i-a pus viata in pericol.

- A sosit momentul mult așteptat de toți fanii Gabrielei Cristea! Tavi Clonda, soțul vedetei, a postat pe contul lui de Instagram prima imagine cu bebelina din burtica frumoasei moderataore de la Antena Stars. Bucurie mare pentru fanii Gabrielei Cristea! In ultimul trimestru de sarcina și chiar pe ultima…

- Deși se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, Gabriela Cristea este foarte activa. Aceasta nu vrea sa renunțe la munca. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre aceasta perioada din viața sa. In ciuda faptului…

- Au trei trei ani de la moartea Piticului Colorado, iar soția acestuia a vorbit pentru prima oara despre cum s-a schimbat viața ei și cum a reușit sa treaca peste pierderea suferita. "Am ințeles ca a avut ceva la plamani...Nu ne așteptam niciodata. A fost foarte grea perioada, mai ales ca am și un copil,…