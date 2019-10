Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile județene anunța ca drumul spre Poiana Pelegii se redeschide circulației. Este una din cele mai cautate destinații din județul Hunedoara. Vor fi însa impuse anumite restricții de circulație

- Ministerul Sanatații vrea sa introduca un nou examen medical pentru persoanele care dau examen pentru permisul de conducere a autovehiculelor prevazute in grupa II, control care va fi obligatoriu. Pe pagina ministerului Sanatații a fost publicat recent, in dezbatere publica, un proiect de ordin care…

- In urma cazului de la Caracal, ministrul de Interne Mihai Fifor a anuntat, joi, ca in primele sapte zile de verificari au fost identificati 491 de soferi care faceau transport ilegal de persoane. Fifor a mai spus ca astfel de controale vor fi efectuate periodic.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF), la presiunile Ministerului de Externe și in urma unei decizii luate de Comisia Europeana(CE), urmeaza sa modifice legislația in așa fel incat o noua explozie a tarifelor RCA nu va mai putea fi evitata.

- Autoritatile din domeniul medical fac un apel catre populatie pentru donarea de sange in perioada de vara. Mai ales in lunile iulie si august, sistemul se confrunta frecvent cu probleme, la centrele de transfuzii prezentandu-se mai putini donatori fata de media obisnuita. Pentru a deveni donator de…