Cod galben și portocaliu de vijelii și grindină în toată țara, până luni dimineață Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineața mai multe avertizari de cod galben și portocaliu de vijelii și grindina in toata țara, valabile pana luni dimineața. COD GALBEN Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 7 iulie, ora 12.00 – 18.00, in vestul, centrul și nordul țarii și local in zonele montane și submontane, instabilitatea atmosferica se va accentua și se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse torențiale, frecvente descarcari electrice și grindina. Cantitațile de apa vor depași 20…25 l/mp și pe arii restranse 40…50 l/mp. In schimb,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

