Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii actioneaza in aceste momente pe DN2A, la iesire din Harsova spre Ghindaresti, judetul Constanta. Din primele informatii, o ambulanta pentru dializa este implicata in eveniment.ISU Constanta transmite ca o persoana este incarcerata. Aceasta este constienta.Potrivit SAJ Constanta, victima prezinta…

- Vremea s-a racit in majoritatea regiunilor. In mai multe zone din tara a inceput sa ninga, iar stratul de zapada masoara deja peste 20 de centimetri. Drumarii au intervenit cu utilajele de deszapezire. In acest weekend va fi chiar deosebit de rece in estul si sud-estul teritoriului,…

- Cu ocazia aniversarii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania, presedintele CJC, Horia Tutuianu a transmis un mesaj in care a mentionat ca ii felicit pe cei cinci primari ai localitatilor Horia, Topalu, Ghindaresti, Saraiu si Garliciu, pentru initiativa adoptarii ldquo;Declaratiei Comune".Sarbatorim…

- Primarul si viceprimarul comunei Topalu au vorbit la Interviu Live despre comunitatea lor, despre proiecte, despre cum vor sarbatori, altfel, Ziua Dobrogei si Ziua Nationala. Discutia video cu Valentin Stanciu si George Tudor o puteti urmari aici: Atat primarul, cat si viceprimarul de la Topalu mi au…

- Un accident rutier grav s a produs in aceasta dupa amiaza, intre localitatile Saraiu si Harsova. Potrivit primelor informatii, un autoturism s a rasturnat.Cinci persoane au fost ranite in urma evenimentului, una dintre ele ramanand incarcerata.Revenim. ...

- Opt cladiri monument istoric din Dobrogea vor fi reabilitate cu fonduri europene, valoarea finanțarii fiind de circa 20 milioane de euro. Vor capata o noua viața Edificiul Roman cu Mozaic, Mormantul Pictat Hypogeu, Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța, Cetatea Carsium (Harșova), Castrul…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au depistat un tanar, in varsta de 23 de ani, din localitatea Ciobanu, judetul Constanta, care a condus un autoturism neinmatriculat, pe raza localitatii Harsova, fara a poseda permis de conducere pentru…

- DSVSA Constanta informeaza asupra faptului ca pana la data de 04.10.2018, in baza buletinelor de analiza emise de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala I.D.S.A. ndash; Laboratorul National de Referinta pentru Pesta Porcina Africana, in judetul Constanta au fost declarate 79 de focare de pesta…